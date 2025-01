Ν. Κορέα: Δώδεκα άτομα στο νοσοκομείο από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο - Διασώθηκαν άλλα 30

Πυρκαγιά και πυκνοί καπνοί κατέκλυσαν οκταώροφο κτίριο στην πόλη Σέονγκναμ της Νότιας Κορέας την Παρασκευή, στέλνοντας 12 άτομα στο νοσοκομείο με εισπνοή καπνού, ενώ περίπου 30 άτομα που είχαν παγιδευτεί διασώθηκαν με ασφάλεια, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

Η πυροσβεστική ανέπτυξε 82 οχήματα και εξοπλισμό νότια της Σεούλ για να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά μόλις ξεκίνησε σε ένα εστιατόριο στο ισόγειο του πολυσύχναστου εμπορικού κτιρίου, το οποίο στεγάζει επίσης μια πισίνα όπου τα παιδιά κάνουν μαθήματα.

Νωρίτερα, η τηλεόραση YTN μετέδωσε ότι πολλοί άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό του κτιρίου, με πλάνα που έδειχναν μαύρο καπνό να κατακλύζει μεγάλο μέρος του κτιρίου.

#BREAKING

Major fire in 8-story commercial building, Seongnam. Level 2 response; 100+ firefighters involved. People trapped; avoid area due to smoke. No casualties reported yet. pic.twitter.com/nZMQ4VWq0G