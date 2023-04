Φόρος τιμής από το ρωσικό ΥΠΕΞ στον μπλόγκερ που σκοτώθηκε στην Αγία Πετρούπολη

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απέτισε το βράδυ της Κυριακής φόρο τιμής σε έναν μπλόγκερ, ο οποίος στήριζε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο οποίος σκοτώθηκε από έκρηξη στην Αγία Πετρούπολη, με τη Μόσχα να καταδικάζει την απουσία αντίδρασης από τη Δύση.

Ο μπλόγκερ, ειδικός στα στρατιωτικά θέματα, Βλάντεν Τατάρσκι, ένθερμος υπερασπιστής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σκοτώθηκε σήμερα και άλλοι 25 τραυματίστηκαν από την πυροδότηση ενός «εκρηκτικού μηχανισμού» που είχε τοποθετηθεί σε μια καφετέρια στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Τατάρσκι, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Μαξίμ Φόμιν, είχε περισσότερους από 560.000 ακόλουθους στην εφαρμογή Telegram και ήταν ένας από τους πιο προβεβλημένους μπλόγκερ επί στρατιωτικών θεμάτων. Στο ιστολόγιό σχολίαζε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

‼️In St. Petersburg, propagandist and military correspondent Tatarsky died after an explosion in Prigozhin’s cafe. According to russian media: • an explosion in a cafe Street bar, where, previously, there was a “creative evening” of Tatarsky; • a girl carried the bomb to a… pic.twitter.com/yixwlqu0SX

Ο Τατάρσκι ήταν μεταξύ των εκατοντάδων παρευρισκομένων σε μια τελετή στο Κρεμλίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο για την κήρυξη της προσάρτησης από τη Ρωσία τεσσάρων επαρχιών της Ουκρανίας, που κατέχει μερικώς η Μόσχα. Την προσάρτηση καταδίκασαν ως παράνομη οι περισσότερες χώρες στον ΟΗΕ.

Russian military blogger Vladlen Tatarsky killed in blast at St Petersburg cafe. This is him after Putin signed a decree on annexation of Ukrainian territories: “That’s it! We'll defeat everyone, we'll rob everyone, we'll kill everyone. Everything will be the way we like”. pic.twitter.com/M30m6TlwNK