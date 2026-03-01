Για «ανανεωμένη ελπίδα» για τον λαό του Ιράν έκανε λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν σχολιάζοντας τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Στην πρώτη αντίδραση της θεσμικής Ευρωπαϊκής Ενωσης ως προς την επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε χθες ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το μέλλον του ιρανικού λαού είναι δικό τους για το διεκδικήσουν και να το διαμορφώσουν».

Ωστόσο, η πρόεδρος της Κομισιόν πρόσθεσε ότι «αυτή η στιγμή υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος αστάθειας που θα μπορούσε να ωθήσει την περιοχή σε ένα βίαιο σπιράλ».

I just spoke with @KingAbdullahII of Jordan. We stand in full solidarity with the Hashemite Kingdom of Jordan following yesterday’s Iranian strikes.



With Khamenei gone, there is renewed hope for the people of Iran. We must ensure that the future is theirs to claim and shape.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2026

Διαβεβαίωσε εκ νέου, όπως άλλωστε έκανε και χθες, ότι η Ε.Ε συνεργάζεται «στενά με όλους τους βασικούς παράγοντες, καθώς και με τους περιφερειακούς εταίρους μας, για τη διασφάλιση της σταθερότητας και ασφάλειας και για την προστασία της ζωής των αμάχων». Ηδη συνομίλησε σήμερα με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, ενώ χθες είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Ισραήλ και τον σεϊχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και με σειρά Ευρωπαίων ηγετών.

