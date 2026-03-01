Φον ντερ Λάιεν: Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αστάθειας - Να διασφαλίσουμε το μέλλον του ιρανικού λαού
AP Photo
AP Photo

01/03/2026 • 14:59
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
Για «ανανεωμένη ελπίδα» για τον λαό του Ιράν έκανε λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν σχολιάζοντας τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Στην πρώτη αντίδραση της θεσμικής Ευρωπαϊκής Ενωσης ως προς την επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε χθες ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το μέλλον του ιρανικού λαού είναι δικό τους για το διεκδικήσουν και να το διαμορφώσουν». 

Ωστόσο, η πρόεδρος της Κομισιόν πρόσθεσε ότι «αυτή η στιγμή υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος αστάθειας που θα μπορούσε να ωθήσει την περιοχή σε ένα βίαιο σπιράλ».

Διαβεβαίωσε εκ νέου, όπως άλλωστε έκανε και χθες, ότι η Ε.Ε συνεργάζεται «στενά με όλους τους βασικούς παράγοντες, καθώς και με τους περιφερειακούς εταίρους μας, για τη διασφάλιση της σταθερότητας και ασφάλειας και για την προστασία της ζωής των αμάχων». Ηδη συνομίλησε σήμερα με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, ενώ χθες είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Ισραήλ και τον σεϊχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και με σειρά Ευρωπαίων ηγετών.

