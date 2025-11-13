Φον ντερ Λάιεν: Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος χρηματοδότησης της Ουκρανίας

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τρεις επιλογές για τη χρηματοδότηση των αναγκών της Ουκρανίας, με την πιο αποτελεσματική – σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – να είναι η παροχή δανείου αποζημιώσεων που θα βασίζεται στα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Όπως ανέφερε την Πέμπτη σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι άλλες δύο επιλογές είναι είτε η ΕΕ να αξιοποιήσει το λεγόμενο «δημοσιονομικό περιθώριο» του προϋπολογισμού της για να αντλήσει κεφάλαια, είτε να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών ώστε να προχωρήσουν τα ίδια σε άντληση κεφαλαίων.

«Η τρίτη επιλογή είναι να υπάρξει ένα δάνειο αποζημιώσεων βασισμένο στα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Δίνουμε ένα δάνειο στην Ουκρανία – το οποίο η Ουκρανία θα αποπληρώσει εφόσον η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

«Αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να στηρίξουμε την άμυνα και την οικονομία της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών, Έλκο Χάινεν, δήλωσε σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους ομολόγους του στις Βρυξέλλες ότι η ΕΕ οφείλει να λάβει υπόψη τις ανησυχίες του Βελγίου σχετικά με τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η ευρωπαϊκή πρόταση για αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας έχει καθυστερήσει λόγω των επιφυλάξεων του Βελγίου, στη χώρα του οποίου είναι κατατεθειμένο το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κεφαλαίων.