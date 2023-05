Φον ντερ Λάιεν: Στο Κίεβο για την Ημέρα της Ευρώπης

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν επισκέπτεται την πρωτεύουσα της Ουκρανίας στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα της Ευρώπης.

Σε ανάρτηση της στο Twitter η Φον ντερ Λάιεν τόνισε πως το Κίεβο είναι το κατάλληλο μέρος «για να γιορτάσουμε την Ημέρα της Ευρώπης».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Χαίρομαι που επέστρεψα στο Κίεβο.

Εκεί όπου οι αξίες που αγαπάμε υπερασπίζονται καθημερινά.

Έτσι, είναι το κατάλληλο μέρος για να γιορτάσουμε την ημέρα της Ευρώπης.

Καλωσορίζω την απόφαση του προέδρου Ζελένσκι να γίνει η 9η Μαΐου Ημέρα της Ευρώπης και εδώ στην Ουκρανία.

Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq