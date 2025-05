Φον ντερ Λάιεν: Πακέτο 500 εκατ. ευρώ για την προσέλκυση επιστημόνων στην ΕΕ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση της ευρωπαϊκής επιστημονικής έρευνας.

«Ο ρόλος της επιστήμης αυτήν την στιγμή αμφισβητείται. Η επένδυση στην θεμελιώδη, ελεύθερη και ανοικτή έρευνα αμφισβητείται. Πόσο τεράστιο σφάλμα αξιολόγησης (...) Η επιστήμη είναι το κλειδί του μέλλοντός μας εδώ στην Ευρώπη», δήλωσε κατά την ομιλία της στην διεθνή διάσκεψη Choose Europe for Science στην Σορβόννη, η οποία οργανώθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με στόχο την προσέλκυση από τις ΗΠΑ επιστημόνων, το ερευνητικό έργο των οποίων απειλείται από τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

