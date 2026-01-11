Φον ντερ Λάιεν: Η Ρωσία πρέπει τώρα να δείξει ενδιαφέρον για ειρήνη

«Τώρα η Ρωσία πρέπει να δείξει ότι ενδιαφέρεται για ειρήνη», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι αυτό έρχεται αφού το Κίεβο και οι σύμμαχοί του συμφώνησαν σε ένα σχέδιο ειρήνης και εγγυήσεις ασφαλείας που θα τεθούν σε ισχύ μετά από μια εκεχειρία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι το σχέδιο ειρήνης ήταν η πρόταση 20 σημείων που ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς.

Πρόσθεσε ότι, παράλληλα με το σχέδιο, υπήρχαν ουσιαστικές, ισχυρές και σαφώς καθορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

«Τώρα, η Ρωσία πρέπει να δείξει ότι ενδιαφέρεται για ειρήνη», είπε η φον ντερ Λάιεν.

Σημείωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα βασίζονταν πρώτα στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, τις οποίες χαρακτήρισε καλά εκπαιδευμένες και με εμπειρία μάχης. Η ευθύνη των Ευρωπαίων θα είναι να διασφαλίσουν ότι ο ουκρανικός στρατός θα είναι επίσης καλά εξοπλισμένος, είπε.

Η δεύτερη γραμμή άμυνας θα ήταν ο λεγόμενος «Συνασπισμός των Διαθέσιμων» – 35 κράτη, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων χωρών της ΕΕ, καθώς και του Καναδά, της Βρετανίας, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Τουρκίας.

«Εδώ είναι πολύ καλό που οι Αμερικανοί συμμετέχουν, συγκεκριμένα στην επαλήθευση και την παρακολούθηση, αλλά και με ένα σχέδιο υποστήριξης», είπε η φον ντερ Λάιεν.

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ εργάζεται σε σχέδια για να εξασφαλίσει την οικονομική ευημερία της Ουκρανίας μετά από μια εκεχειρία, με ιδέες που θα αναλυθούν σε ένα προσεχές «έγγραφο ευημερίας». Το έγγραφο θα καθορίζει μέτρα για βραχυπρόθεσμη εφαρμογή και για την επόμενη δεκαετία, με στόχο την ενίσχυση της ουκρανικής οικονομίας και τη στήριξη της ανάκαμψης της χώρας.