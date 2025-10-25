Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειες μείωσης της εξάρτησης από τις κινεζικές σπάνιες γαίες

Η ΕΕ αναπτύσσει νέο σχέδιο για να περιορίσει την εξάρτησή της από κινεζικές κρίσιμες πρώτες ύλες, δήλωσε το Σάββατο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επικρίνοντας το Πεκίνο για τους αυξανόμενους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Η ΕΕ προσπαθεί εδώ και χρόνια να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα για ορυκτά απαραίτητα στη μετάβαση σε καθαρότερη ενέργεια, την άμυνα και την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Ένωση θα επιδιώξει να επιταχύνει τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για πρώτες ύλες με χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Χιλή, η Γροιλανδία, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν και η Ουκρανία.

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει επίσης ενισχυμένες προσπάθειες για ανακύκλωση κρίσιμων πρώτων υλών από προϊόντα που πωλούνται στην Ευρώπη.

«Στόχος είναι να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές κρίσιμων πρώτων υλών βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες μας», δήλωσε σε συνέδριο στο Βερολίνο.

Το σχέδιο, με την ονομασία RESourceEU, θα ακολουθεί το πρότυπο του REPowerEU, που υιοθετήθηκε μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 για τη μείωση της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια.

«Θα επικεντρωθούμε σε όλα, από τις κοινές αγορές έως τη δημιουργία αποθεμάτων. Θα ενισχύσουμε τις επενδύσεις σε στρατηγικά έργα παραγωγής και επεξεργασίας κρίσιμων πρώτων υλών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

Στις 9 Οκτωβρίου, η Κίνα επέβαλε νέους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και υλικών μπαταριών.

Οι δυτικές κυβερνήσεις και αναλυτές θεωρούν τα μέτρα αυτά μέρος της αντίδρασης του Πεκίνου στους εμπορικούς δασμούς που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι οι περιορισμοί αυτοί είχαν σοβαρό αντίκτυπο και στην Ευρώπη, ιδίως σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η άμυνα, η αεροδιαστημική, τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης και τα κέντρα δεδομένων.

«Αν λάβουμε υπόψη ότι πάνω από το 90% της κατανάλωσής μας σε μαγνήτες σπάνιων γαιών προέρχεται από εισαγωγές από την Κίνα, αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους για την Ευρώπη και τους πιο στρατηγικούς βιομηχανικούς της τομείς», είπε.

«Βραχυπρόθεσμα επικεντρωνόμαστε στην εξεύρεση λύσεων με τους Κινέζους εταίρους μας. Ωστόσο, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε, αν χρειαστεί», πρόσθεσε.