Φον ντερ Λάιεν: Η Αλβανία προχωρά στην πορεία της προς την ΕΕ

Σε ανάρτηση της στο Twitter μετά τη συνάντηση με τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας

«Η Αλβανία προχωρά στην πορεία της προς την ΕΕ. Αυτή είναι επιτυχία σας και αποτέλεσμα πολυετών προσπαθειών του αλβανικού λαού. Χαιρετίζω την ευθυγράμμιση της εξωτερικής μας πολιτικής. Το δείχνετε ξανά στη στάση σας για μια διάταξη βασισμένη σε κανόνες κατά τη θητεία σας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό σας τιμά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τίρανα και Βρυξέλλες συνεργάζονται για την κοινή επένδυση στον αγωγό φυσικού αερίου Ιόνιο-Αδριατική (IAP).

Αυτό ανέφερε ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με την φον ντερ Λάιεν, στα Τίρανα.

Ο νέος αγωγός θα εκτείνεται από την Αλβανία μέσω του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης έως το Σπλιτ της Κροατίας και θα συνδέεται με τον αγωγό Trans-Adriatic (TAP) που μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν.

