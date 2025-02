Φον ντερ Λάιεν για Βανς: Είχαμε μια καλή συζήτηση σχετικά με τις κοινές μας προκλήσεις ως σύμμαχοι

Για μια «καλή συζήτηση» όσον αφορά τις κοινές προκλήσεις ΕΕ και ΗΠΑ, κάνει λόγο η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στο Παρίσι, στο περιθώριο της Συνόδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μετά τη συνάντηση, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με μια λιτή ανάρτηση στο «Χ» σχολίασε τα εξής:

«Καλώς ήρθατε στην Ευρώπη Αντιπρόεδρε Βανς. Σας ευχαριστούμε για την καλή συζήτηση σχετικά με τις κοινές μας προκλήσεις ως σύμμαχοι. Από την ασφάλεια και τη σταθερότητα μέχρι τη μεγάλη υπόσχεση της τεχνολογίας και την κρίσιμη πρόκληση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας εκτός αγοράς. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και με εσάς. Θα τα ξαναπούμε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου».

