Φον ντερ Λάιεν: Δεν θα μείνουν αναπάντητοι οι δασμοί Τραμπ σε χάλυβα και αλουμίνιο

Αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο προκάλεσε η απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών ύψους 25% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε με τη σειρά της την Τρίτη (11/02) ότι η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλλουν δασμούς στις εισαγωγές ευρωπαϊκού χάλυβα και αλουμινίου δεν θα μείνει αναπάντητη.

Η φον ντερ Λάιεν σημείωσε, επίσης, μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ, ότι η ΕΕ θα ενεργήσει ώστε να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντά της.

Αναλυτικά η ανάρτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Λυπάμαι βαθιά για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Η ΕΕ θα ενεργήσει ώστε να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντά της.

Θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές»

I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on European steel and aluminum exports.



The EU will act to safeguard its economic interests.



We will protect our workers, businesses and consumers ↓