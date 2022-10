Φον ντερ Λάιεν: Εγκλήματα πολέμου οι ρωσικές επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους

Δριμεία επίθεση κατά της Ρωσίας από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Κομισιόν.

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τις ρωσικές επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους ως «εγκλήματα πολέμου».

«Οι επιθέσεις της Ρωσίας κατά των μη στρατιωτικών υποδομών, ιδιαίτερα της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι εγκλήματα πολέμου. Το να αποκόπτεις άνδρες, γυναίκες και παιδιά από το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα και τη θέρμανση τον χειμώνα - είναι πράξεις καθαρού τρόμου. Και έτσι πρέπει να τις αποκαλέσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Russia’s attacks against civilian infrastructure, especially electricity, are war crimes.



Cutting off men, women, children of water, electricity and heating with winter coming - these are acts of pure terror.



And we have to call it as such. https://t.co/3WY743k1iH