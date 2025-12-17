Φον ντερ Λάιεν: Δεν υπάρχει χώρος για το «δηλητήριο» του αντισημιτισμού στην Ευρώπη (vid)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στην υιοθέτηση νέων μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και του αντισημιτισμού, επενδύοντας παράλληλα σε μέτρα προστασίας, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρός της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Δεν μπορεί να υπάρχει χώρος για το δηλητήριο του αντισημιτισμού, ιδίως στην Ευρώπη», τόνισε σε ομιλία της κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό της Χανουκά στις Βρυξέλλες.

«Σήμερα, πολλοί Εβραίοι δεν μπορούν να ανάψουν ανοιχτά μια μενορά, να φορέσουν κιπά ή να επιδείξουν το Άστρο του Δαβίδ. Πολλοί χρειάζεται να περνούν από ένοπλη φύλαξη για να πάνε στη συναγωγή και ανησυχούν για το αν είναι ασφαλές να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Το σκοτάδι γύρω μας έχει πράγματι πυκνώσει», ανέφερε.

Αναφερόμενη στο μήνυμα της Χανουκά, η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε: «Ένα από τα διδάγματα της Χανουκά είναι ότι μπορείς είτε να καταριέσαι το σκοτάδι είτε να ανάβεις ένα κερί. Εμείς επιλέγουμε να ανάψουμε ένα κερί».

Τόνισε επίσης τη σημασία της αντιμετώπισης της μισαλλοδοξίας στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι η καταπολέμηση του αντισημιτισμού παραμένει βασική προτεραιότητα.

Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Καμία θέση για το μίσος στην Ευρώπη», που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα, καλεί όλους τους Ευρωπαίους να σταθούν απέναντι στο μίσος και να προωθήσουν την ανεκτικότητα και τον σεβασμό.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Επιτροπή θα προστατεύσει τους χώρους λατρείας, ιδίως τις συναγωγές, και θα εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.