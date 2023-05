Φον ντερ Λάιεν: Αρωγή ύψους 6 δισ. ευρώ στην Ιταλία για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών

Μετά την επίσκεψή της την Πέμπτη στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, η οποία επλήγη πρόσφατα από πλημμύρες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισκέπτεται σήμερα Παρασκευή τη Βενετία, από όπου και εξήγγειλε την παροχή οικονομικής στήριξης στην Ιταλία.

«Στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προβλέπονται για την Ιταλία έξι δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του κινδύνου κατολισθήσεων και πλημμυρών», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Παραδείγματος χάριν, θα πρέπει να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις στην κοίτη του ποταμού Πάδου, με περισσότερο πράσινο και αφαίρεση του τσιμέντου, ώστε η φύση να τύχει μεγαλύτερου σεβασμού. Στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, η φύση πρέπει να γίνει ο κύριος σύμμαχός μας», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν. Αναφερόμενη στη χθεσινή της επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές της Εμίλια Ρομάνια, υπογράμμισε ότι «διαπίστωσε πως οι ζημιές είναι τεράστιες αλλά και ότι οι κάτοικοι αντέδρασαν με εξαιρετικό τρόπο».

