Αναφορές στο Κυπριακό αλλά και την Ελλάδα είχε η παρέμβαση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος προήδρευσε του Συμβουλίου υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Φιντάν επανέλαβε ότι το Κυπριακό και η κατάσταση της μουσουλμανικής τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη παραμένουν δύο βασικές προτεραιότητες της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.

Κάλεσε δε τα κράτη-μέλη του ΟΙC να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και να καθιερώσουν άμεση επαφή μαζί τους.

Αναφερόμενος στην μουσουλμανική μειονότητα, υποστήριξε ότι η «μουσουλμανική τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη και ο τουρκικός μουσουλμανικός πληθυσμός στα Δωδεκάνησα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές παραβιάσεις που τους στερούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες τους».