Φιντάν: Οι SDF υπό κουρδική ηγεσία δεν θα τιμήσουν τη συμφωνία για την ενσωμάτωσή τους στο κράτος της Συρίας

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) που τελούν υπό την ηγεσία των Κούρδων αφήνουν να εννοηθεί ότι «δεν έχουν πρόθεση» να τιμήσουν τη συμφωνία ενσωμάτωσης τους στις δομές του κράτους της Συρίας, ενώ αντί να το πράξουν αυτό προσπαθούν να το παρακάμψουν.

Το παραπάνω τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters και στο περιθώριο της διάσκεψης που πραγματοποιείται στη Ντόχα του Κατάρ. Όπως ο Φιντάν είπε, η Άγκυρα δεν δίνει στη συριακή κυβέρνηση μία «λευκή επιταγή» για την καταπίεση μειονοτήτων, προσθέτοντας ότι όλοι στη Συρία «πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και ελεύθεροι».

Ο Φιντάν δήλωσε επίσης, ότι οι «πολιτικές αποσταθεροποίησης» του Ισραήλ στη Συρία, είναι το κύριο εμπόδιο στις προσπάθειες αποκατάστασης της ενότητας στη χώρα.

Τουρκία και ΗΠΑ θα βρουν τρόπο να άρουν τις κυρώσεις CAATSA πολύ σύντομα

Κατά τη συνέντευξή του στο Reuters, ο Φιντάν δήλωσε, επίσης, ότι η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρουν τρόπο να άρουν τις κυρώσεις CAATSA «πολύ σύντομα», υπογραμμίζοντας ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν αρχίσει να εργάζονται για το θέμα.

Η Ουάσιγκτον απέκλεισε την Άγκυρα από το προηγμένο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35 και επέβαλε τις κυρώσεις το 2020 λόγω της απόκτησης ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400. Η Τουρκία χαρακτήρισε την κίνηση άδικη και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να ξεπεράσουν το ζήτημα κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξη στο περιθώριο του Φόρουμ της Ντόχα, ο Φιντάν είπε επίσης ότι το αρχικό 28-σημείο σχέδιο της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο επικρίθηκε από το Κίεβο και τις ευρωπαϊκές χώρες, ήταν μόνο ένα «αφετηριακό σημείο» και ότι τώρα εξελίσσεται σε μια νέα μορφή.

Είπε ότι πιστεύει ότι οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ βρίσκονται «στο σωστό δρόμο» όσον αφορά τις τεχνικές διαμεσολάβησης και πρόσθεσε πως ελπίζει ότι οι δύο πλευρές δεν θα εγκαταλείψουν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Φιντάν επανέλαβε επίσης την ετοιμότητα της Τουρκίας να φιλοξενήσει νέες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.