Deutsche Welle

Κατά την επίσκεψή του στο Νταβός, ο Τούρκος υπ. Εξωτερικών Χακάν Φιντάν παραχώρησε σημαντική συνέντευξη στην Χάντλεϊ Γκαμπλ στην εκπομπή «On the Record».

Σχετικά με την πιθανότητα η Τουρκία να στείλει στρατεύματα στη Γάζα, επικαλέστηκε τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να συμβάλει στο Σχέδιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Ο Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία πιστεύει ότι το μόνο άτομο που μπορεί «πραγματικά να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ» είναι ο Πρόεδρος Τραμπ που είναι ανεξάρτητος από «τους στόχους διαφορετικών λόμπι».

«Ο Τραμπ, εάν θέλει, έχει την ικανότητα να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ και να σταματήσει τις αδικοπραγίες του», είπε. Για τη Συρία ήταν ιδιαιτερα θετικός. Πρώτη φορά, είπε, οι ΗΠΑ, οι χώρες της περιοχής και η διεθνής κοινότητα έχουν ενωθεί σε ένα ζήτημα της Μέσης Ανατολής και τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θέλει να είναι ο «αστυνομικός της παγκόσμιας τάξης».

Σχέσεις Τουρκίας και ΕΕ

Σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν δήλωσε: «Θα συμβούλευα τους Αμερικανούς φίλους μου να μην το κάνουν».

Ιδιαίτερα σημαντικές όμως ήταν οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν για τις σχέσεις Τουρκίας - ΕΕ. Σε ερώτηση για την πιθανότητα ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ,ο Φιντάν απάντησε ότι όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τη νοοτροπία της πολιτικής ταυτότητας απέναντι στην Τουρκία, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Η ΕΕ έχει καταφέρει να γίνει ένας υπερεθνικός θεσμός, αλλά δεν έχει καταφέρει να γίνει ένας υπερπολιτισμικός θεσμός.

Ο Φιντάν ανέφερε επίσης ότι η Γαλλία και η Γερμανία, είχαν την πολιτική βούληση να κάνουν την Τουρκία μέλος της ΕΕ μέχρι το 2007, εφόσον πληρούνταν ορισμένες προϋποθέσεις και κανόνες, αλλά η αντίληψη αυτή άλλαξε με τον Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος επιδίωκε «ταυτοτική πολιτική», για να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας το 2007.

Κατά τον Φιντάν αν η Τουρκία ήταν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Brexit δεν θα είχε συμβεί και η Ευρώπη γενικά θα ήταν πολύ πιο ανθεκτική».

Πηγή: Deutsche Welle