Φινλανδία: Κλείσιμο όλων των συνοριακών περασμάτων με τη Ρωσία εκτός από ένα στον Αρκτικό Κύκλο

Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (24/11), η Φινλανδία θα κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα από και προς τη Ρωσία, εκτός από το πλέον βόρειο, δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός της σκανδιναβικής χώρας, Πέτερι Όρπο.

Τον τελευταίο μήνα, περισσότεροι από 600 άνθρωποι χωρίς έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα πέρασαν στη Φινλανδία από τη Ρωσία, αναγκάζοντας το Ελσίνκι να κλείνει σταδιακά όλο και περισσότερα συνοριακά περάσματα με τον ανατολικό γείτονα και τελικά να φτάσει στο μέτρο που ανακοίνωσε ο αρχηγός της φινλανδικής κυβέρνησης.

Εκατοντάδες μετανάστες βρίσκονται ή κατευθύνονται στα σύνορα των δύο χωρών το τελευταίο διάστημα, με την ελπίδα να περάσουν στην ΕΕ και οι φινλανδικές αρχές κατηγορούν τη Ρωσία ότι υποκινεί αυτές τις ροές, όμως το Κρεμλίνο το αρνείται κατηγορηματικά, αντιτείνοντας ότι το κλείσιμο των συνόρων αντανακλά μια αντιρωσική στάση.

At today’s #Frontex Management Board meeting we’ll be discussing the additional support our agency will provide to Finland at its borders https://t.co/RGjfwx8gdB