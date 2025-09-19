Φινλανδία: Η Ευρώπη έχει να μάθει πολλά από την άμυνα της Ουκρανίας σε επιθέσεις με drones

Η Ευρώπη έχει να μάθει πολλά από την Ουκρανία όταν χρειασθεί να υπερασπίσει τον εαυτό της από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε σήμερα ο Φιλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ.

Ο Στουμπ είπε ότι ο «Ανατολικός φρουρός», μια νέα στρατιωτική αποστολή που θα ενισχύσει την άμυνα της Ευρώπης στην ανατολική της πτέρυγα ως απάντηση στις πρόσφατες εισβολές ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, θα ξεκινήσει στη Ρουμανία και την Πολωνία, τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

«Ο Ανατολικός φρουρός» θα εντάξει σειρά μέσων από σύμμαχες χώρες, όπως η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και άλλες, είχε δηλώσει την Τρίτη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε.