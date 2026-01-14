Φινλανδία: Αποκτάει νάρκες κατά προσωπικού και αρχίζει την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων

Ο στρατός της Φινλανδίας θα ξεκινήσει τη διαδικασία για την απόκτηση ναρκών κατά προσωπικού και θα αρχίσει να εκπαιδεύει τα μέλη του, τους νεοσύλλεκτους και τους εφέδρους στη χρήση τους αργότερα φέτος, ανακοίνωσε σήμερα, αφού το Ελσίνκι αποσύρθηκε από τη Συνθήκη της Οτάβα που απαγορεύει τη χρήση αυτού του είδους των ναρκών.

Η Φινλανδία και άλλες χώρες μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία- η Λιθουανία, η Λετονία, η Εσθονία και η Πολωνία - αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τη Συνθήκη της Οτάβα λόγω των ανησυχιών τους για τη στρατιωτική απειλή της Ρωσίας.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί νάρκες στην εισβολή της στην Ουκρανία και τον Ιούλιο κατηγόρησε το Κίεβο ότι πράττει το ίδιο, αφού η Ουκρανία ανακοίνωσε την απόσυρσή της από τη Συνθήκη της Οτάβα.

Στη Φινλανδία οι συνομιλίες με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και η εκπαίδευση του στρατού στη χρήση ναρκών κατά προσωπικού θα ξεκινήσουν νωρίς φέτος.

«Στόχος είναι να έχουμε τις πρώτες νέες νάρκες και τον εξοπλισμό εκπαίδευσης διαθέσιμους στη διάρκεια του 2027», επεσήμαναν οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

«Οι νέες νάρκες κατά προσωπικού θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία με απώτερο στόχο να κατασκευάζονται στη Φινλανδία», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Η Φινλανδία δεν σκοπεύει να τοποθετήσει νάρκες κατά προσωπικού στη διάρκεια ειρήνης.

«Θα χρησιμοποιήσουμε νάρκες μόνο σε έκτακτες συνθήκες», δήλωσε ο συνταγματάρχης Ρίκου Μικόνεν.