Financial Times: Στον «πάγο» το οικονομικό πακέτο στήριξης προς Ουκρανία ελέω Γροιλανδίας

Η αντίθεση της Ευρώπης στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία και στην πρωτοβουλία του για τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης» έχει ανατρέψει τα σχέδια για ένα πακέτο οικονομικής στήριξης της μεταπολεμικής Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times την Τετάρτη.

Η προγραμματισμένη ανακοίνωση ενός σχεδίου ευημερίας ύψους 800 δισ. δολαρίων, το οποίο επρόκειτο να συμφωνηθεί μεταξύ της Ουκρανίας, της Ευρώπης και των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, έχει αναβληθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται έξι αξιωματούχους.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως την είδηση, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

«Κανείς δεν έχει διάθεση να οργανώσει ένα μεγάλο θέαμα γύρω από μια συμφωνία με τον Τραμπ αυτή τη στιγμή», δήλωσε ένας αξιωματούχος στη FT, προσθέτοντας ότι οι διαμάχες για τη Γροιλανδία και το Συμβούλιο Ειρήνης είχαν επισκιάσει την προηγούμενη εστίαση στην Ουκρανία στη συνάντηση του Νταβός.

Οι εντάσεις σχετικά με τη Γροιλανδία διέκοψαν τις διαπραγματεύσεις για το κείμενο του σχεδίου ευημερίας αυτή την εβδομάδα, ανέφερε η βρετανική εφημερίδα, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ δεν έστειλαν εκπρόσωπο σε μια σημαντική συνάντηση τη Δευτέρα το βράδυ.

Το «σχέδιο ευημερίας» δεν έχει τεθεί στο ράφι επ' αόριστον και μπορεί να υπογραφεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι θα ταξιδέψει στο Νταβός μόνο εάν τα έγγραφα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σχέδιο ευημερίας είναι έτοιμα να υπογραφούν εκεί.