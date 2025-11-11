Φιλιππίνες: 25 νεκροί ο απολογισμός από τον τυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, κατευθύνεται προς την Ταϊβάν (pics&vids)

Μέλη σωστικών συνεργείων στις Φιλιππίνες ξεκίνησαν σήμερα να καθαρίζουν τις περιοχές που επλήγησαν από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, εκμεταλλευόμενα την υποχώρηση των υδάτων στα πλημμυρισμένα χωριά, όπου ο απολογισμός αυξήθηκε σε 25 νεκρούς.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ, που ανάγκασε 1,4 εκατ. ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα ενώ ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις στο γειτονικό νησί της Ταϊβάν, στο οποίο ο τυφώνας αναμένεται να φθάσει αύριο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο τυφώνας Φουνγκ- γουόνγκ έφτασε το βράδυ της Κυριακής στις ανατολικές ακτές των Φιλιππίνων και έπληξε σχεδόν όλη τη χώρα, λίγες ημέρες αφότου ο τυφώνας Καλμάγκι προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και τον θάνατο τουλάχιστον 232 ανθρώπων στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό.

🌪 Typhoon “Fung-Wong” hits the Philippines: death toll rises



In Taiwan, where the weakened storm is heading, more than 3,000 people have been evacuated and dozens of flights canceled.#ednews #Typhoon #Philippines pic.twitter.com/EDPUDBFxn3 — EurasiaDiary-Az (@EurasiaAz) November 11, 2025

Στην παράκτια επαρχία Ιζαμπέλα, μια πόλη 6.000 κατοίκων παρέμενε σήμερα αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, δήλωσε εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ επίσης αποκομμένα ήταν τμήματα της γειτονικής επαρχίας Νουέβα Βιζκάγια.

«Δυσκολευόμαστε να προσεγγίσουμε τις περιοχές αυτές», δήλωσε ο Αλβίν Αϊσόν, εκπρόσωπος της περιφέρειας Καγκαγιάν προσθέτοντας ότι οι κατολισθήσεις εμποδίζουν τους διασώστες να φθάσουν στους πληγέντες.

Πηγή: AP Photo

Άλλοι κάτοικοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή «σε κέντρα φιλοξενίας, αλλά όταν επιστρέψουν στα σπίτια τους θα χρειαστεί χρόνος για την ανοικοδόμηση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα παιδί 10 ετών σκοτώθηκε στην Νουέβα Βιζκάγια. Περιλαμβάνεται στους 25 νεκρούς που καταγράφηκαν σε νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας, ο Ραφαελίτο Αλεχάντρο.

Heavy rains brought by the outer bands of Typhoon Fung-Wong have triggered severe flooding, as the Mataian River in Hualien overflowed, inundating streets in Mingli Village, Wanrong Township, Taiwan.#taiwan #fungwong #typhoon pic.twitter.com/jVnBnentwh — Loveleen kaur (@loveleenchanni) November 11, 2025

Μεταξύ των θανάτων, οι 19 καταγράφηκαν στην Κορδιλιέρα, τη μεγαλύτερη οροσειρά της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα περισσότερα θύματα έχασαν τη ζωή τους σε κατολισθήσεις.

Πηγή: AP Photo

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Αλεχάντρο δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ακόμα και η παροχή «πρώτων βοηθειών» θα απαιτήσει εβδομάδες. «Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς αυτή τη στιγμή είναι η αποκατάσταση της πρόσβασης στα απομονωμένα σημεία, ο καθαρισμός των δρόμων και η αποκατάσταση των γραμμών ηλεκτροδότησης και επικοινωνίας, αλλά εργαζόμαστε επ’ αυτού», δήλωσε.

🌊 Typhoon Fung-Wong unleashed torrential rain and severe flooding across the Philippines, leaving at least 18 dead, 2 missing



🚨 Over 2 million residents evacuated; 28 injured, and over 800,000 in shelters across 15 regions https://t.co/oLAjKP64lt pic.twitter.com/uC5Byp9GBq — Anadolu English (@anadoluagency) November 11, 2025

Ο Φουνγκ-γουόνγκ κατευθύνεται πλέον προς την Ταϊβάν, όπου τα σχολεία, τα γραφεία και οι υπηρεσίες ήταν κλειστά σε πολλές κομητείες.

Έως και 400 χιλιοστά βροχής αναμένεται να πέσουν μέσα στις επόμενες 24 ώρες, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης και της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τις ορεινές περιοχές, τα παράλια και «άλλα επικίνδυνα σημεία» για να «περάσουν την περίοδο αυτή με ασφάλεια».