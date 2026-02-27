FDD: Όλοι οι πιθανοί στόχοι εντός της επικράτειας του Ιράν - Χάρτες

Το Ιράν βρίσκεται υπό κόκκινο συναγερμό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να ενεργοποιήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον το υπουργείο Εξωτερικών ενημερώσει τον Ντλοναλντ Τραμπ για αποτυχία των διπλωματικών προσπαθειών.

Την παρούσα στιγμή, οι στρατιωτικοί στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι και συγκεντρωμένοι από τον αμερικανικό στρατό.

Το Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών (Foundation for Defense of Democracies) παρουσιάζει σε τρεις χάρτες τους πιθανούς στόχους, αποκαλύπτοντας την κατανομή τους ανά τύπο και περιοχή:

Στρατιωτικοί στόχοι: Συγκεντρωμένοι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια του Ιράν.

Πυρηνικοί στόχοι: Οι δώδεκα εγκαταστάσεις εντοπίζονται κυρίως στο κέντρο της χώρας.



Καθεστωτικές εγκαταστάσεις: Κεντρικά τοποθετημένες στα νότια, κοντά στον Περσικό Κόλπο.



Συνολικά, οι χάρτες απεικονίζουν: επτά βασικές εγκαταστάσεις – πυρηνικές, στρατιωτικές και καθεστωτικές – εκτός Τεχεράνης, ενώ οκτώ επιπλέον βρίσκονται κοντά στον Περσικό Κόλπο, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική συγκέντρωση των στόχων από τις αμερικανικές δυνάμεις.