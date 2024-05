FBI: Στο «μικροσκόπιο» θησαυροί του Βρετανικού Μουσείου για παράνομες αγοραπωλησίες

Στο «μικροσκόπιο» του FBI εκατοντάδες θησαυροί του Βρετανικού Μουσείου, καθώς ερευνάται η πώλησή τους σε Αμερικανούς αγοραστές στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το BBC, το FBI συνέβαλε στην επιστροφή 268 αντικειμένων, που είχαν πωληθεί σε συλλέκτη στην Ουάσιγκτον και τα οποία το μουσείο ισχυρίζεται ότι του ανήκουν.

Σημειώνεται ότι, το Βρετανικό Μουσείο είχε ανακοινώσει το 2023 ότι είχαν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί αρχαίοι πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα από τη συλλογή του, χωρίς ωστόσο περισσότερες διευκρινίσεις.

Αγοραστής στη Νέα Ορλεάνη είπε στο βρετανικό δίκτυο ότι έλαβε email από πράκτορα του FBI, που του ζητούσε πληροφορίες για δύο κομμάτια που είχε αγοράσει στο eBay και τον ενημέρωσε πώς συνέδραμε στην έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει πλέον στην κατοχή του κανένα από τα δύο κοσμήματα.

Το Βρετανικό Μουσείο δεν έχει ακόμη εξετάσει τα αντικείμενα αυτά, οπότε δεν έχει ακόμη διαπιστώσει αν προέρχονται από τη συλλογή του.

Ένα από αυτά ήταν ένα πετράδι από αμέθυστο που απεικονίζει έναν Έρωτα - τον ρωμαϊκό θεό του έρωτα - να ιππεύει ένα δελφίνι, το οποίο ο αγοραστής, Τόνιο Μπιρμπίλια αγόρασε για 42 λίρες τον Μάιο του 2016.

Το άλλο ήταν ένας πορτοκαλί πολύτιμος λίθος σκαραβαίος- σκαθάρι που αγόρασε για 170 λίρες. Ο Μπιρμπίλια έστειλε την πληρωμή του για το εν λόγω αντικείμενο σε λογαριασμό PayPal που είχε καταχωρηθεί στην προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χιγκς.

How did British Museum treasures end up on eBay? Thief at the British Museum launches on Monday 7pm ⁦@BBCTwo⁩ ⁦@BBCiPlayer⁩ pic.twitter.com/wtBbe9dkqb