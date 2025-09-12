FBI: Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

Την ταυτότητα του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ αποκάλυψαν οι Αρχές σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Παρασκευής. Αυτός είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

Ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε ως Τάιλερ Ρόμπινσον, ομολόγησε σε έναν οικογενειακό φίλο - ή «υπαινίχθηκε ότι είχε διαπράξει τη δολοφονία» - και αυτό το πρόσωπο επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσιγκτον την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον Κοξ, ένα μέλος της οικογένειας που ανακρίθηκε από τους ερευνητές είπε ότι ο Ρόμπινσον είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τον τελευταίο καιρό και μιλούσε υποτιμητικά για τον Κερκ.

Οικογενειακός φίλος του Ρόμπινσον ενημέρωσε τον σερίφη

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ακόμα για τη διαδικασία σύλληψης: «Το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσιγκτον ότι ο Ρόμπινσον τους είχε ομολογήσει ή υπονοήσει ότι είχε διαπράξει το έγκλημα».

Ο Ρόμπινσον έφτασε κοντά στο πανεπιστήμιο περίπου 4 ώρες πριν την επίθεση

Βίντεο από κάμερες παρακολούθησης του Πανεπιστημίου Utah Valley δείχνουν τον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον οποίο οι αρχές κατηγορούν για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, να φτάνει κοντά στο πανεπιστήμιο με ένα Dodge Challenger το πρωί της Τετάρτης, περίπου τέσσερις ώρες πριν από την επίθεση, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα.

Έστελνε μηνύματα σε συγκάτοικό του στο Discord για την παραλαβή ενός τουφεκιού

Ο συγκάτοικος του Τάιλερ Ρόμπινσον έδειξε στους ερευνητές μηνύματα στο Discord, μια εφαρμογή ομαδικής συνομιλίας, όπου εκείνος μιλούσε για την ανάκτηση ενός τουφεκιού, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα.

Ο συγκάτοικος άνοιξε το Discord και «επέτρεψε στους ερευνητές να τραβήξουν φωτογραφίες της οθόνης καθώς έδειχνε κάθε μήνυμα», δήλωσε ο Κοξ. «Το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων περιελάμβανε μηνύματα που σχετίζονταν με τον Τάιλερ, στα οποία αναφερόταν η ανάγκη να πάρει ένα τουφέκι από ένα σημείο παράδοσης, να αφήσει το τουφέκι σε έναν θάμνο, μηνύματα που σχετίζονταν με την οπτική παρακολούθηση της περιοχής όπου είχε αφεθεί το τουφέκι και ένα μήνυμα που αναφερόταν στο ότι είχε αφήσει το τουφέκι τυλιγμένο σε μια πετσέτα», εξήγησε ο Κοξ.

«Τα μηνύματα αναφέρονται επίσης σε χαραγμένες σφαίρες και σε ένα σκοπευτικό, καθώς και στο ότι το τουφέκι είναι μοναδικό. Τα μηνύματα από τον Τάιλερ ανέφεραν επίσης ότι είχε αλλάξει ρούχα», σημείωσε ο Κοξ.

Είχε μιλήσει αρνητικά για τον Κερκ σε οικογενειακό δείπνο

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είχε μιλήσει αρνητικά για το θύμα πριν από τον πυροβολισμό, είπε ένα μέλος της οικογένειας στους ερευνητές, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα.

«Οι ερευνητές πήραν συνέντευξη από ένα μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον, το οποίο δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια», είπε ο κυβερνήτης Σπένσερ Κοξ. Ο 22χρονος ανέφερε συγκεκριμένα τον Κερκ κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού δείπνου, είπε ο Κοξ.

«Στη συζήτηση με ένα άλλο μέλος της οικογένειας, ο Ρόμπινσον ανέφερε ότι ο Τσάρλι Κερκ ερχόταν στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Μίλησαν για το γιατί δεν τον συμπαθούσαν και για τις απόψεις που είχε», είπε ο κυβερνήτης.

Ο Ρόμπινσον στο δείπνο είπε ότι «ο Κερκ ήταν γεμάτος μίσος και διέδιδε μίσος», σύμφωνα με την περιγραφή του συγγενή που μετέφερε ο Κοξ.

Αντιφασιστικά μηνύματα ήταν γραμμένα στους κάλυκες του όπλου του φερόμενου δολοφόνου τουΤσάρλι Κερκ

Αντιφασιστικά μηνύματα βρέθηκαν σε φυσίγγια που ανακαλύφθηκαν μετά τον πυροβολισμό του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ

«Στις επιγραφές στα τρία αχρησιμοποίητα φυσίγγια ήταν γραμμένα "'Ε φασίστα! Πάρε αυτό!"», τόνισε ο κυβερνήτης σε συνέντευξη Τύπου.

Ένας δεύτερος κάλυκας ήταν χαραγμένος με τον τίτλο του διάσημου αντιφασιστικού τραγουδιού "Bella ciao", ενώ άλλα φυσίγγια ήταν γραμμένο ασαφή μηνύματα.

Ο ύποπτος που φέρεται να σκότωσε τον Κερκ ταυτοποιήθηκε ως ο Τάιλερ Ρόμπινσον και συνελήφθη σήμερα.

Ο δολοφόνος του Κερκ είχε διαφύγει της σύλληψης από την αστυνομία και ομοσπονδιακούς πράκτορες για περίπου 33 ώρες μετά τον πυροβολισμό της Τετάρτης, κατά τον οποίο ελεύθερος σκοπευτής πυροβόλησε μία φορά και σκότωσε τον Κερκ, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα (Utah Valley University).

Νωρίτερα, οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν δηλώσει ότι είχαν βρει το τουφέκι μπουλόνι (bolt-action rifle) που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Κερκ και είχαν δημοσιοποιήσει εικόνες ενός ύποπτου προσώπου.

Ο Κερκ, συγγραφέας, παρουσιαστής podcast και στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, βοήθησε στην ενίσχυση της στήριξης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος από νεότερους ψηφοφόρους.

Ήταν συνιδρυτής και πρόεδρος της συντηρητικής φοιτητικής οργάνωσης Turning Point USA και εμφανίστηκε στο πανεπιστήμιο ως μέρος της περιοδείας "American Comeback Tour", η οποία περιλάμβανε 15 προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Η δολοφονία του προκάλεσε κύμα αγανάκτησης και καταδίκες της πολιτικής βίας από Δημοκρατικούς, Ρεπουμπλικάνους και ξένες κυβερνήσεις.