FBI για απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Ίσως τον τραυμάτισε θραύσμα και όχι σφαίρα

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις ενέργειες του δράστη στην απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη 13η Ιουλίου στην Πενσιλβάνια.

Ο διευθυντής του FBI Κρίστοφερ Ρέι κατέθεσε την Τετάρτη ενώπιον των νομοθετών της Βουλής των Αντιπροσώπων και αμφισβήτησε το κατά πόσον ο Ντόναλντ Τραμπ χτυπήθηκε από σφαίρα κατά την απόπειρα δολοφονίας του σε πολιτική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια.

«Mε σεβασμό στον πρώην πρόεδρο Τραμπ υπάρχουν κάποια ερωτήματα σχετικά με το αν πρόκειται για σφαίρα ή θραύσμα που χτύπησε το αυτί του», δήλωσε ο Κρίστοφερ Ρέι.

«Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν η σφαίρα αυτή, εκτός από το ότι προκάλεσε το γδάρσιμο, θα μπορούσε να είχε καταλήξει κάπου αλλού» συμπλήρωσε.

FBI Director Christopher Wray: “With respect to former president Trump, there’s some question about whether or not it’s a bullet or shrapnel that hit his ear.” pic.twitter.com/3TNjLZp4S1