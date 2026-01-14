Πράκτορες του FBI διεξήγαγαν έρευνα στο σπίτι μιας δημοσιογράφου της Washington Post την Τετάρτη, καθώς οι Aρχές δήλωσαν ότι συνεχίζεται η έρευνα για πιθανή διαρροή κυβερνητικών μυστικών, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η οποία επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η δημοσιογράφος, Hannah Natanson, έχει καλύψει την εκστρατεία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόλυση εκατοντάδων χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων και τη μετακίνηση των υπολοίπων υπαλλήλων σε θέσεις που θα προωθούν την ατζέντα της κυβέρνησης.

Η Natanson έγραψε ένα άρθρο τον Δεκέμβριο σχετικά με την προσωπική της εμπειρία από την κάλυψη της ιστορίας με τίτλο «Είμαι η «ψυχολόγος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης» της Post. Ήταν σκληρό». Σε αυτό, περιέγραψε τον αδιάκοπο ρυθμό των τηλεφωνημάτων και των μηνυμάτων που έλαβε από πρώην και νυν ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που ήταν απογοητευμένοι από τις αλλαγές.

Η Washington Post, το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια. Η Natanson δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλια.