Φάρατζ: Η Δύση προκάλεσε την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία

Την εισβολή του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, προκάλεσε η διεύρυνση «προς ανατολάς» της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος της Βρετανίας Reform UK, ο Νάιτζελ Φάρατζ.

Τα σχόλιά του, που διατυπώθηκαν στη διάρκεια συνέντευξης στο BBC, η οποία προβλήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (21/06), προκάλεσαν έντονες επικρίσεις από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα στη Βρετανία, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 4ης Ιουλίου στις οποίες το κόμμα του Φάρατζ αναμένεται να συγκεντρώσει εκατομμύρια ψήφους.

Ο Φάρατζ είπε ότι εμμένει στις θέσεις του που είχε διατυπώσει λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, όταν είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η κίνηση αυτή ήταν «συνέπεια της διεύρυνσης της ΕΕ και του ΝΑΤΟ» και πρόσθεσε ότι ο ίδιος είχε προβλέψει πόλεμο με την Ουκρανία ήδη από το 2014.

Πρώην ευρωβουλευτής ο Φάρατζ είπε ακόμη: «Θα σας πω κάτι που δε γνωρίζετε, ύψωσα τη φωνή μου μέσα στο ευρωκοινοβούλιο το 2014 και είπα, επί λέξει: 'Θα γίνει πόλεμος στην Ουκρανία'. Γιατί το είπα αυτό; Ήταν προφανές σε εμένα ότι η διαρκής προς ανατολάς διεύρυνση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ έδινε λόγο σε αυτόν τον άνθρωπο να πει στον ρωσικό λαό 'Έρχονται εναντίον μας' και να πάει σε πόλεμο. Εμείς προκαλέσαμε αυτόν τον πόλεμο…φυσικά είναι λάθος του (Πούτιν) - έχει χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία αυτό που κάναμε».

Ερωτηθείς σε εκπομπή του BBC, ποια είναι η γνώμη του για τον Πούτιν ο Φάρατζ απάντησε: «Είπα ότι τον αντιπαθώ ως άτομο, αλλά ότι τον θαυμάζω ως πολιτικό διαχειριστή γιατί έχει καταφέρει να πάρει τον έλεγχο της διακυβέρνησης της Ρωσίας».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, σχολίασε ότι ο Φάρατζ είναι «απολύτως λάθος» και εκτίμησε ότι με αυτό τον τρόπο εκθέτει την ασφάλεια της Βρετανίας και των συμμάχων της σε κίνδυνο.

Ο σκιώδης υπουργός Άμυνας των Εργατικών, Τζον Χίλεϊ, χαρακτήρισε επονείδιστα τα σχόλια του Φάρατζ και τον ίδιο «υπερασπιστή του Πούτιν».

Αργότερα ο Φάρατζ ανήρτησε στο Χ:«Ο Πούτιν έκανε λάθος που εισέβαλε σε μια κυρίαρχη χώρα και η ΕΕ έκανε λάθος που επεκτάθηκε προς ανατολάς. Όσο γρηγορότερα το συνειδητοποιήσουμε τόσο πιο κοντά θα είμαστε στον τερματισμό του πολέμου και στην εδραίωση της ειρήνης».

I am one of the few figures that have been consistent & honest about the war with Russia.



Putin was wrong to invade a sovereign nation, and the EU was wrong to expand eastward.



The sooner we realise this, the closer we will be to ending the war and delivering peace. https://t.co/o1nJt8mDlR