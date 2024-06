Πολωνία: Mέλη της Βάγκνερ θα δικαστούν με την κατηγορία της τρομοκρατίας

Δύο φερόμενα ως μέλη της ρωσικής ιδιωτικής παραστρατιωτικής ομάδας Βάγκνερ, αντιμετωπίζουν κατηγορίες στην Πολωνία, μεταξύ άλλων και εκείνη για τρομοκρατία. Εάν κριθούν ένοχοι, οι άνδρες, οι οποίοι είναι και οι δύο Ρώσοι πολίτες, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών, σύμφωνα με τον ιστότοπο Notes from Poland.

Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν την Παρασκευή (21/06) ότι οι ύποπτοι, οι οποίοι μπορεί να κατονομαστούν μόνο ως Andrei G. και Alex T. σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατηγορούνται για εγκλήματα που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες ξένων μυστικών υπηρεσιών και τη συμμετοχή σε διεθνή ένοπλη ομάδα με στόχο τη διάπραξη τρομοκρατικών εγκλημάτων.

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν για πρώτη φορά τον περασμένο Αύγουστο από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Πολωνίας (ABW), με τον τότε υπουργό Εσωτερικών να δηλώνει ότι «διακινούσαν προπαγανδιστικό υλικό της ομάδας Βάγκνερ στην Κρακοβία και τη Βαρσοβία».

Πριν από αυτό, αφίσες που ενθάρρυναν τους ανθρώπους να ενταχθούν στην ομάδα Βάγκνερ είχαν εμφανιστεί σε δημόσιους χώρους στις πόλεις αυτές. Λίγο μετά τη σύλληψή τους, οι δύο Ρώσοι κατηγορήθηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση, όπου και παραμένουν έκτοτε.

Σε ανακοίνωσή της, την Παρασκευή (21/06), η πολωνική εισαγγελία ανέφερε ότι «οι κατηγορούμενοι στρατολόγησαν Πολωνούς πολίτες και αλλοδαπούς που διαμένουν στην Πολωνία για μισθοφορική στρατιωτική υπηρεσία που απαγορεύεται από το Διεθνές Δίκαιο (PMC Wagner Group)».

«Για τον σκοπό αυτό, τοποθέτησαν τουλάχιστον αρκετές εκατοντάδες αυτοκόλλητα στρατολόγησης που επέτρεπαν την άμεση επαφή με άλλα άτομα που ήταν υπεύθυνα για τη στρατολόγηση και την οργάνωση», συνεχίζει η ανακοίνωση.

