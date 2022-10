Fake news η εικόνα του ρωσικού ΥΠΕΞ περι ουκρανικής «βρώμικης βόμβας»

Kαταρρίπτει τον ισχυρισμό, που συνοδεύεται από φωτογραφία, του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι η Ουκρανία ετοιμάζει «βρώμικη βόμβα», η Σλοβενία.

Με ανάρτησή στο λογαριασμό της που διατηρεί στο Twitter η κυβέρνηση της Σλοβενίας αναδημοσιεύει το tweet του Υπουργέιου Εξωτερικών της Ρωσίας, επισημαίνοντας πως «η φωτογραφία που τραβήχτηκε το 2010, ανήκει στον Οργανισμό Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων της Σλοβενίας (ARAO) και δείχνει ανιχνευτές καπνού».

