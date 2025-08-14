Εύσημα του Πούτιν στον Τραμπ πριν την Αλάσκα - «Άνοιγμα» για συμφωνία επί των πυρηνικών όπλων

Εύσημα στον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειες που κάνει ώστε να υπάρξει λύση στον πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας απέδωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενόψει της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής που θα έχει με τον Τραμπ την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Το πρακτορείο Tass μετέδωσε πως ο Πούτιν είχε συναντήσεις με κορυφαίους Ρώσους αξιωματούχους πριν από τη συνάντηση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Πούτιν δήλωσε πως «οι ΗΠΑ καταβάλλουν ειλικρινείς προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στην κρίση της Ουκρανίας».

Ακόμα, πρόσθεσε πως οι προσπάθειες για ειρήνευση «θα ενισχυθούν εάν Ρωσία και ΗΠΑ συμφωνήσουν για τον έλεγχο των στρατηγικών επιθετικών όπλων» που διαθέτουν.

Ο Πούτιν είπε επιπλέον ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει την ειρήνη.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε με την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουν, καταβάλλει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσει οι εχθροπραξίες, να τερματιστεί η κρίση και να επιτευχθούν συμφωνίες που ενδιαφέρουν όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση», ανέφερε ο Πούτιν.

Υποστήριξε ακόμα ότι οι συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ως στόχο τη δημιουργία «μακροπρόθεσμων συνθηκών ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά, εάν καταλήξουμε σε συμφωνίες στον τομέα του ελέγχου των στρατηγικών επιθετικών όπλων στα επόμενα στάδια».