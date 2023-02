Ευρωπαίος Επίτροπος της Ουγγαρίας αποκάλεσε τους ευρωβουλευτές «ηλίθιους» (vid)

Την παραίτηση του Ευρωπαίου Επίτροπου Όλιβερ Βάρχελι ζητούν στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς το μικρόφωνο τον έπιασε να λέει ψιθυριστά ότι οι ευρωβουλευτές είναι «ηλίθιοι», κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης ερωτήσεων και απαντήσεων την Τρίτη με νομοθέτες για τα Δυτικά Βαλκάνια.

«Πόσοι άλλοι ηλίθιοι είναι ακόμα εκεί;», ακούστηκε να λέει στο μικρόφωνο.

After Commissioner @OliverVarhelyi replies to questions by MEPs, he takes his seat, you can clearly hear him saying: “How many other idiots are still there?” pic.twitter.com/TR8xwwc4V0