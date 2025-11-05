Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) απέρριψε την έφεση της Τουρκίας για επανεξέταση της απόφασης αποφυλάκισης του πρώην συμπροέδρου του HDP, Σελαχατίν Ντεμιρτάς. Ως αποτέλεσμα, η απόφαση του ΕΔΔΑ ότι η Τουρκία παραβίασε τα δικαιώματα του Ντεμιρτάς κατέστη οριστική. Μετά από αυτό, οι δικηγόροι του Ντεμιρτάς υπέβαλαν αίτημα για την απελευθέρωσή του.

Νομικοί εμπειρογνώμονες και πρώην δικαστές ζήτησαν την απελευθέρωση του πρώην συμπροέδρου του HDP και, σε μια κίνηση έκπληξη, ο κυβερνητικός εταίρος του προέδρου Ερντογάν, ο ακροδεξιός εθνικιστής Ντεβλέτ Μπαχτσελί, δήλωσε ότι η τυχόν αποφυλάκιση του Σελαχατίν Ντεμιρτάς «θα είναι προς το καλό της Τουρκίας»

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ντεμιρτάς απάντησε μέσα από τις φυλακές της Σηλυβρίας ευχαριστώντας τον Μπαχτσελί, αλλά και τον πρόεδρο του ΡΛΚ Οζγκιούρ Οζέλ, λέγοντας ότι υπάρχει ανάγκη να ανοίξει μια νέα σελίδα ειρήνης. Όμως, ζήτησε ως προϋπόθεση να φύγουν από τη μέση τα όπλα. «Ο Οτσαλάν είναι αποφασισμένος και ο πρόεδρος στηρίζει τη διαδικασία. Πρώτα προέχει η ειρήνη» είπε ο Ντεμιρτάς.

Κομβικός ο ρόλος του Μπαχτσελί στο Κουρδικό

Οι εξελίξεις τρέχουν, οι συνήγοροι του Ντεμιρτάς έχουν ήδη υποβάλει επίσημο αίτημα αποφυλάκισης, ενώ αύριο το μεσημέρι υψηλά στελέχη του φιλοκουρδικού κόμματος DΕM θα επισκεφτούν τις φυλακές της Σηλυβρίας και θα κάνουν δηλώσεις στις 14:00 το μεσημέρι.

Ο ρόλος του Μπαχτσελί αποδεικνύεται κομβικός στις τελευταίες εξελίξεις για το Κουρδικό. Μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική του ομάδα, ο Μπαχτσελί αναφέρθηκε και στο θέμα του Οτσαλάν, λέγοντας ότι όλα βαίνουν καλά με τη διαδικασία μιας Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία, και τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος για φόβο, ανησυχία, δισταγμό ή σύγχυση. Μέχρι στιγμής, είπε, ο Οτσαλάν έχει κρατήσει τον λόγο του και έχει τηρήσει τις δηλώσεις του.

Περίοδος εσωτερικών ανακατατάξεων

Η Τουρκία εισέρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο ζυμώσεων και ανακατατάξεων στο εσωτερικό. Η τυχόν αποφυλάκιση του χαρισματικού Κούρδου πολιτικού Σελαχατίν Ντεμιρτάς, που βρίσκεται στη φυλακή από το 2016, και ο ρόλος του Οτσαλάν θα επηρεάσουν τις πολιτικές ισορροπίες καθοδόν προς τις επόμενες εκλογές.

Πηγή: DW