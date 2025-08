Ευρωπαϊκά πυρά κατά Χαμάς: Δεν έχει ρόλο στην επόμενη μέρα της Γάζας

Η Γαλλία και η Γερμανία εξαπέλυσαν επίθεση κατά της Χαμάς, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να έχει ρόλο στο μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, μετά τα βίντεο τα οποία δημοσίευσε και δείχνουν αποστεωμένους και υποσιτισμένους Ισραηλινούς ομήρους.

Στα προπαγανδιστικά πλάνα των δύο τρομοκρατικών οργανώσεων, οι δύο όμηροι εμφανίζονται πολύ αδυνατισμένοι και εξαντλημένοι.

Η εικόνα ενός ομήρου να σκάβει ο ίδιος με ένα φτυάρι το έδαφος μέσα σε ένα τούνελ όπου κρατείται, προσποιούμενος ότι σκάβει τον ίδιο του τον τάφο, έχει προκαλέσει παγκόσμιο αποτροπιασμό.

Ο Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε την Κυριακή στο Χ την «επαίσχυντη σκληρότητα» και την «απεριόριστη απανθρωπιά » της Χαμάς, μετά τις τελευταίες δημοσιοποιήσεις βίντεο με Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, όπου εμφανίζονται αποσκελετωμένοι και εξαντλημένοι.

«Μια επαίσχυντη σκληρότητα, μια απεριόριστη απανθρωπιά: αυτό ενσαρκώνει η Χαμάς. Οι αβάστακτες εικόνες (…) που δείχνουν Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, το υπενθυμίζουν με φρίκη», γράφει ο Γάλλος πρόεδρος, που υπογραμμίζει ότι «η απόλυτη προτεραιότητα και επιτακτική ανάγκη είναι η άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους λέει πως σκέφτεται «με συγκίνηση τον Αβιατάρ Νταβίντ, τον Ρομ Μπρασλάβσκι, όλους τους ομήρους που κρατούνται ακόμη, όπως και τις οικογένειές τους και τους οικείους του που έχουν βυθιστεί στην κόλαση πάνω από 660 ημέρες».

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε να συνεχίζει «να ενεργεί χωρίς ανάπαυλα» για να «επιτύχει αυτήν την άνευ όρων απελευθέρωση, προκειμένου να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση μια κατάπαυση του πυρός και προκειμένου να επιτρέψει τη μαζική διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, που παραμένει αποκλεισμένη έξω από τη Γάζα».

Εν αναμονή, το Παρίσι συνεχίζει τις επιχειρήσεις του, που ξεκίνησαν την Παρασκευή, με τη ρίψη από αέρος ανθρωπιστικής βοήθειας. Συνολικά σαράντα τόνοι αγαθών αναμένεται να σταλούν από αέρος από τη Γαλλία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Την ίδια ώρα, το Βερολίνο καλεί το Ισραήλ «να συνεχίσει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας» στην Γάζα και «να μην απαντήσει στον κυνισμό της Χαμάς», παρά την δημοσίευση των σοκαριστικών βίντεο των ισραηλινών ομήρων.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild, ο γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε σοκαρισμένος από τα τρία βίντεο που δείχνουν αποστεωμένους ισραηλινούς ομήρους, ο ένας από τους οποίους έχει και την γερμανική υπηκοότητα.

Τα βίντεο δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη από τις τρομοκρατικές οργανώσεις Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ και προκάλεσαν φρίκη στο Ισραήλ.

Για τον Μερτς, αυτές οι εικόνες δείχνουν ότι «η Χαμάς δεν έχει πια ρόλο να παίξει στο μέλλον της Γάζας».

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας καταδίκασε την Κυριακή «τις σοκαριστικές εικόνες Ισραηλινών ομήρων», των οποίων απαίτησε την «άμεση» απελευθέρωση.

Υπενθυμίζεται ότι παγκόσμιο αποτροπιασμό προκάλεσε βίντεο-προπαγάνδα της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς, όπου ένας 24χρονος Ισραηλινός όμηρος, ονόματι Εβιάταρ Νταβίντ, εμφανίζεται αποστεωμένος και ταλαιπωρημένος να προσπαθεί να σκάψει «τον δικό του τάφο» σε σήραγγα της Γάζας, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

«Δεν έχω φάει εδώ και μέρες», λέει στην κάμερα ο ίδιος, δείχνοντας μια κονσέρβα, την οποία του επιτρέπεται να καταναλώσει σε δύο ημέρες, αποδεικνύοντας πως υποβάλλεται σε σκόπιμη λιμοκτονία.

How psychopathic is Hamas?



It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s