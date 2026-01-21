Ευρωκοινοβούλιο: Η ΕΕ πρέπει να αντιδράσει αποφασιστικά σε κάθε απόπειρα καταναγκασμού

«Η ΕΕ να ενισχύσει τις παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις της και την ικανότητα αποτροπής απειλών», αναφέρει το Κοινοβούλιο σε ετήσιες εκθέσεις για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας.



Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο κατήγγειλε τη χρήση μονομερών εμπορικών απειλών και οικονομικού εκφοβισμού κατά της Δανίας και άλλων κρατών μελών της ΕΕ ως μορφή καταναγκασμού.

Περιγράφοντας αυτές τις κινήσεις ως ασύμβατες με το διεθνές δίκαιο και τις βασικές αρχές της συνεργασίας μεταξύ συμμάχων του ΝΑΤΟ, οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να χρησιμοποιηθεί η Γροιλανδία ως εργαλείο για τη διαίρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλούν δε την ΕΕ να αντιδράσει σθεναρά, συλλογικά και αποφασιστικά και να αντισταθεί σε κάθε τέτοια απόπειρα καταναγκασμού.

Στρατηγικό καθήκον της ΕΕ η ενίσχυση των παγκόσμιων σχέσεών της

Το Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για την προσέγγιση της κυβέρνησης των ΗΠΑ στην εξωτερική πολιτική, η οποία βασίζεται σε μια νοοτροπία συναλλαγής και χαρακτηρίζεται από φθίνουσα προσήλωση στην πολυμερή προσέγγιση και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η ΕΕ πρέπει να αντλήσει διδάγματα από τα τρωτά σημεία της, λένε οι ευρωβουλευτές, ούτως ώστε να αποφύγει να βρεθεί σε θέση να υπόκειται πιέσεις στο μέλλον.

«Ένα τόξο αστάθειας» γύρω από την Ευρώπη

Από την Ουκρανία έως τον Καύκασο και από τη Μέση Ανατολή έως το Σαχέλ, την Αρκτική και πέραν αυτής, έχει σχηματιστεί ένα τόξο αστάθειας γύρω από την Ευρώπη, προειδοποιούν οι ευρωβουλευτές στην αξιολόγησή τους για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ (ΚΕΠΠΑ). Η ΕΕ δεν έχει την πολυτέλεια της εσωστρέφειας και πρέπει να παραμείνει ανοικτή και ενεργά παρούσα, τονίζοντας ότι η παγκόσμια προβολή και η πολιτική επιρροή της συχνά υπολείπονται του οικονομικού, χρηματοπιστωτικού και διπλωματικού αποτυπώματός της.

Ενώ υποστηρίζουν μια λύση μέσω της διπλωματίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε διευθέτηση επιβεβλημένη από τη Ρωσία ή η οποία θα ανταμείβει τη ρωσική επίθεση θα υπονομεύσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η επίθεση της Ρωσίας αποσταθεροποιεί σοβαρά την ανατολική γειτονία της ΕΕ, προκαλώντας δευτερογενείς επιπτώσεις στα Δυτικά Βαλκάνια που απειλούν να επιβραδύνουν τις μεταρρυθμίσεις και να τροφοδοτήσουν αντιευρωπαϊκά αφηγήματα, δηλώνει το Κοινοβούλιο. Η διεύρυνση της ΕΕ είναι μια γεωστρατηγική επένδυση για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζεται στην έκθεση.

Ο εισηγητής Νταβίντ ΜακΆλιστερ (ΕΛΚ, Γερμανία) δήλωσε: «Το ευρύτερο στρατηγικό καθήκον της ΕΕ έγκειται στην ενίσχυση των παγκόσμιων εταιρικών μας σχέσεων, στην ενίσχυση της ικανότητάς μας να αποτρέπουμε απειλές και στη διασφάλιση ότι η διεύρυνση, η πολιτική γειτονίας και η συνεργασία με δημοκρατίες που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις εξυπηρετούν τη μακροπρόθεσμη ασφάλειά μας. Ταυτόχρονα, η ΕΕ πρέπει να αυξήσει την προβολή της, να ενισχύσει την εξωτερική της εκπροσώπηση και να διασφαλίσει ότι τα μέσα της (από τις κυρώσεις έως τη στρατηγική επικοινωνία και το πρόγραμμα Global Gateway) χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και με συνέπεια.»

Η έκθεση εγκρίθηκε με 392 ψήφους υπέρ, 179 κατά και 83 αποχές.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμα να δράσουν αυτόνομα στον τομέα της άμυνας

Στην ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι οι επανειλημμένες επιθέσεις της Ρωσίας έχουν υπονομεύσει την τάξη ασφαλείας της Ευρώπης και έχουν αποκαλύψει «την αποτυχία των σχετικών θεσμικών και πολιτικών διαδικασιών».

Υποστηρίζουν ότι μόνο η συνεργασία που βασίζεται σε από κοινού συμφωνηθέντες κανόνες μπορεί να προστατεύσει από τον πόλεμο και να παρέχει κοινή ασφάλεια, ζητώντας μια ανανεωμένη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας που θα ενισχύει τη συνεργασία της ΕΕ με το ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα, το Κοινοβούλιο αναφέρει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει επίσης να είναι έτοιμα να ενεργούν αυτόνομα βάσει της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ.

Οι απειλές των ΗΠΑ κατά της κυριαρχίας της Γροιλανδίας μείζων απειλή για τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ

Το Κοινοβούλιο εκφράζει επίσης σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την παρέμβαση τρίτων χωρών στη Γροιλανδία, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών ενεργειών και ρητών απειλών των ΗΠΑ κατά της κυριαρχίας της Γροιλανδίας, περιγράφοντάς τις ως μείζονα απειλή για τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ, την Ατλαντική Συμμαχία και τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη.

Το κείμενο καλεί για μια ενιαία αντίδραση της ΕΕ και υποστηρίζει την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ στις 6 Ιανουαρίου 2026, επιβεβαιώνοντας ότι το μέλλον της Γροιλανδίας μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τη Δανία και τη Γροιλανδία.

Εκφράζει επίσης ανησυχία για τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ του Δεκεμβρίου 2025, η οποία, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, «επισημοποιεί μια αβάσιμη πολιτική των ΗΠΑ να θεωρούν την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών αξιών της, των αρχών της δημοκρατικής διακυβέρνησης και αρκετών από τους θεμελιώδεις στόχους της στον τομέα της ασφάλειας, αντίθετη προς τα συμφέροντα των ΗΠΑ.»

Αναγνωρίζοντας τον ζωτικό ρόλο του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ ως βασικού συμμάχου της Ευρώπης, το Κοινοβούλιο επισημαίνει επίσης την αυξανόμενα απρόβλεπτη συμπεριφορά και τον απομονωτισμό της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απόσυρσης στρατευμάτων από την Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, ζητεί από την ΕΕ σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης, αυξημένες και συντονισμένες αμυντικές δαπάνες στα κράτη μέλη, ισχυρότερες ευρωπαϊκές αμυντικές ικανότητες και μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία, διατηρώντας παράλληλα μια ισορροπημένη διατλαντική εταιρική σχέση.

Η έκθεση εγκρίθηκε με 395 ψήφους υπέρ, 197 κατά και 70 αποχές.

«Η φετινή έκθεση για την ΚΠΑΑ υπογραμμίζει ότι οι σημερινές συνθήκες δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας: η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρή, αυτόνομη και επιχειρησιακή αμυντική ικανότητα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπερβούμε τα βραχυπρόθεσμα εθνικά συμφέροντα και όχι μόνο να ολοκληρώσουμε την ενιαία αγορά για την άμυνα, αλλά και να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ.

Για σχεδόν 20 χρόνια, η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ υπάρχει σε μεγάλο βαθμό μόνο στα χαρτιά — ήρθε η ώρα να τη μετατρέψουμε σε πραγματικότητα. Και η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί επείγουσα δράση, ενότητα και τη βούληση να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Το άρθρο 42 παράγραφος 7 πρέπει να καταστεί επιχειρησιακό και όχι να παραμείνει διακοσμητικό. Δεν πρόκειται για ανταγωνισμό με το ΝΑΤΟ, αλλά για τη διασφάλιση ότι η Ευρώπη μπορεί να σταθεί στα δικά της πόδια και να αποτελεί έναν αξιόπιστο παράγοντα ασφάλειας — τόσο για τους πολίτες της όσο και για τους εταίρους της. Πέρα από την αύξηση των δαπανών, η ενίσχυση της βιομηχανικής μας βάσης πρέπει να συμβαδίζει με ένα ανανεωμένο δόγμα ασφάλειας, αυτοπεποίθηση και στρατηγική φιλοδοξία που ανταποκρίνονται στις σημερινές πραγματικότητες», δήλωσε ο εισηγητής Thijs Reuten (Σοσιαλιστές, Ολλανδία) μετά την ψηφοφορία.