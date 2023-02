Πόλεμος στην Ουκρανία

Τουλάχιστον 6.000 Ουκρανόπουλα βρίσκονται σε «στρατόπεδα ιδεολογικής αναμόρφωσης» στη ρωσοκρατούμενη Κριμαία και στη Ρωσία, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

Στην έκθεση, αναφέρεται ότι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Γέιλ εντόπισαν τουλάχιστον 43 χώρους, κατασκηνώσεις, στρατόπεδα και άλλες εγκαταστάσεις όπου κρατούνταν Ουκρανόπουλα, στο πλαίσιο προγράμματος «μεγάλης κλίμακας» που ξεκίνησε η Μόσχα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

A new report says Russia deports Ukrainian children, a possible war crime https://t.co/g1LMsT5k8V