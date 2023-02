Πόλεμος στην Ουκρανία

Ο στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ, αρχηγός του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει χάσει «στρατηγικά, επιχειρησιακά και τακτικά» και ότι «πληρώνει τεράστιο τίμημα στο πεδίο της μάχης» στην Ουκρανία.

Ο Μίλεϊ, μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θεωρούσε ότι θα μπορούσε να νικήσει γρήγορα την Ουκρανία όταν διέταξε τα στρατεύματά του να εισβάλουν πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

«Ο Πούτιν έκανε λάθος. Η Ουκρανία παραμένει ελεύθερη. Παραμένει ανεξάρτητη. Το ΝΑΤΟ και ο συνασπισμός του δεν ήταν ποτέ ισχυρότερος», ανέφερε ο στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ.

Πλέον, η Ρωσία είναι παγκόσμιος παρίας και ο κόσμος παραμένει εμπνευσμένος από την ουκρανική γενναιότητα και ανθεκτικότητα. Εν ολίγοις, η Ρωσία έχασε στρατηγικά, επιχειρησιακά και τακτικά και πληρώνει τεράστιο τίμημα στο πεδίο της μάχης.

Για στρατηγικά λάθη του Πούτιν έκανε λόγο και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην έδρα της στρατιωτικής συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Ο Στόλτενμπεργκ ξεκίνησε καλωσορίζοντας τον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, Ολέξι Ρεζνίκοφ, στη συνάντηση, επισημαίνοντας ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία.

Τόνισε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έφερε «ανείπωτη δυστυχία στον λαό της Ουκρανίας, διέλυσε την ειρήνη στην Ευρώπη και επηρέασε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας επισιτιστική και ενεργειακή κρίση».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε «δύο μεγάλα στρατηγικά λάθη», είπε ο Στόλτενμπεργκ, υποτιμώντας τη «δύναμη και τη γενναιότητα» της Ουκρανίας, καθώς και την «ενότητα και την ψυχή» του ΝΑΤΟ και των εταίρων.

Σημειώνεται ότι περίπου 20 βίντεο που ήρθαν στο φως και διασταυρώθηκαν από το CNN δείχνουν βασικά λάθη τακτικής σε περιοχή που είναι ανοιχτή και επίπεδη. Οι Ουκρανοί παρατηρητές σε ψηλότερα σημεία είναι σε θέση να κατευθύνουν τα πλήγματα του πυροβολικού και να επιδεινώσουν τις ρωσικές απώλειες.

russian defense minister Shoigu: "Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully."



So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l