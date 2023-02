«Σαν γαλοπούλες σε σκοπευτήριο»: Τα μνημειώδη λάθη ρωσικής στρατηγικής στο Ντονέτσκ

Οι σκηνές είναι χαοτικές: Τα ρωσικά τανκς στρίβουν απότομα πριν εκραγούν ή οδηγούν κατευθείαν σε ναρκοπέδια, οι άνδρες τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση, κάποιοι φλεγόμενοι, τα σώματα των στρατιωτών παγιδευμένα στα ίχνη των τανκς.

Οι Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ κάνουν λόγο για φιάσκο και χειρότερα.

Αυτές οι σκηνές έχουν καταγραφεί από ουκρανικά στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες δύο εβδομάδες γύρω από την πόλη Βουχλεντάρ στο Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπου οι διαδοχικές ρωσικές επιθέσεις απέτυχαν.

Η πανωλεθρία του Βουχλεντάρ υποδηλώνει χρόνιες αποτυχίες στη διοίκηση και την τακτική των Ρώσων, καθώς ετοιμάζονται για μια εαρινή επίθεση. Εάν επαναληφθούν και αλλού στο μακρύ στρατιωτικό μέτωπο στο Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, τέτοιες αποτυχίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα σχέδια του Κρεμλίνου για την κατάληψη περισσότερων εδαφών.

Περίπου 20 βίντεο που διασταυρώθηκαν από το CNN δείχνουν βασικά λάθη τακτικής σε μια περιοχή που είναι ανοιχτή και επίπεδη, όπου οι ουκρανοί παρατηρητές σε ψηλότερα σημεία μπορούν να κατευθύνουν τα πλήγματα του πυροβολικού και όπου τα ναρκοπέδια επιδεινώνουν τις ρωσικές απώλειες.

russian defense minister Shoigu: "Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully."



