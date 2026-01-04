Εξέγερση στο Ιράν: Τέσσερις νεκροί από τις συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν στο δυτικό Ιράν το Σάββατο σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με δύο οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες κατηγόρησαν την Επαναστατική Φρουρά ότι άνοιξε πυρ εναντίον των διαδηλωτών.

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, την έβδομη ημέρα ενός κινήματος που πυροδοτήθηκε από την οργή για την αύξηση του κόστους ζωής στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε ότι η Επαναστατική Φρουρά άνοιξε πυρ κατά των διαδηλωτών στην περιοχή Μαλεχσαχί της δυτικής επαρχίας Ιλάμ, σκοτώνοντας τέσσερα μέλη της κουρδικής μειονότητας του Ιράν.

Η οργάνωση ανέφερε ότι ελέγχει αναφορές για τον θάνατο δύο ακόμη ατόμων, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights, που εδρεύει επίσης στη Νορβηγία, ανέφερε ότι τουλάχιστον τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν μετά από «επίθεση των δυνάμεων ασφαλείας κατά των διαδηλώσεων» στο Μαλεχσαχί.

Στο Ιράν, τα μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν στις συγκρούσεις, με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr να αναφέρει ότι ένας φρουρός της Επαναστατικής Φρουράς σκοτώθηκε μετά από απόπειρα εισβολής «ταραξιών» σε αστυνομικό τμήμα.

Οι διαδηλώσεις έχουν επηρεάσει, σε διαφορετικό βαθμό, τουλάχιστον 30 διαφορετικές πόλεις, κυρίως μεσαίου μεγέθους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP με βάση επίσημες ανακοινώσεις και αναφορές των μέσων ενημέρωσης.

Τουλάχιστον 12 άτομα έχουν σκοτωθεί από την Τετάρτη σε συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων μελών των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με επίσημες αναφορές.Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency ανέφερε ότι τις τελευταίες επτά ημέρες έχουν καταγραφεί διαμαρτυρίες σε τουλάχιστον 174 τοποθεσίες σε 60 πόλεις σε 25 από τις 31 επαρχίες του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τουλάχιστον 582 άτομα συνελήφθησαν και τουλάχιστον 15 διαδηλωτές σκοτώθηκαν, ανέφερε.

