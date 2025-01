Εξαπλώνονται οι φονικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες: 16 νεκροί, 12.000 κτίρια και 150.000 στρέμματα έγιναν στάχτη (pics&vid)

Δεν έχει τέλος ο πύρινος «εφιάλτης» που ζουν οι κάτοικοι του Λος Άντζελες, καθώς πολλαπλές πυρκαγιές μαίνονται όλη την εβδομάδα και είχαν ως αποτέλεσμα 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και υλικές και περιβαλλοντικές ανυπολόγιστες ζημιές.

Τα πύρινα μέτωπα άρχισαν από το Σάββατο (11/1) να εξαπλώνονται σε περιοχές που μέχρι εκείνη την ώρα είχαν μείνει αλώβητες. Η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας ανακοίνωσε τους νέους θανάτους αργά το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα). Ο προηγούμενος προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 11 νεκρούς.

Ολόκληροι τομείς του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου των ΗΠΑ καταστράφηκαν. Συγκεκριμένα, πάνω από 12.000 κατοικίες και πάνω από 150.000 στρέμματα με βλάστηση μετατράπηκαν σε αποκαΐδια. Τοπίο που ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν παρομοίασε με «σκηνικό πολέμου», με «βομβαρδισμένη» ζώνη.

Παρά τη μαζική κινητοποίηση των πυροσβεστών, οι φλόγες συνέχισαν να εξαπλώνονται, πυροδοτώντας νέες διαταγές για εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων στην ανατολική πλευρά και στον τομέα της Πασίφικ Παλισέιντς, ειδικά στη ζώνη όπου βρίσκεται το Getty Center. Κατασκευασμένο εν μέρει από πυρίμαχα υλικά, ιδίως πέτρες, το περίβλεπτο μουσείο φιλοξενεί 125.000 έργα τέχνης.

Οι άνεμοι, που είχαν αρχίσει να εξασθενούν την Παρασκευή, επρόκειτο να ανακτήσουν τη δύναμή τους από χθες Σάββατο το βράδυ, προειδοποίησε η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (FEMA).

«Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με την ξηρή ατμόσφαιρα και με την ξεραμένη βλάστηση, θα διατηρήσουν την απειλή πυρκαγιάς στην κομητεία του Λος Άντζελες σε υψηλό επίπεδο», τόνισε ο Άντονι Μαρόνι, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος της κομητείας του Λος Άντζελες.

Πλάνα από τον αέρα στην περιοχή Μάντβιλ Κάνιον εικονίζουν σπίτια στις φλόγες και πύρινο τείχος να γλείφει την πλαγιά λόφου.

Παρότι είναι ακόμη νωρίς για να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για τα αίτια των πυρκαγιών, οι επικρίσεις πολλαπλασιάζονται, ειδικά για το επίπεδο προετοιμασίας και για την αντίδραση των αρχών.

Η αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος του Λος Άντζελες, η Κριστίν Κράουλι, κατήγγειλε στον τηλεοπτικό σταθμό KTTV, μέρος του εθνικού δικτύου του Fox News, ελλείψεις «προσωπικού, μέσων και κεφαλαίων», καταγγέλλοντας ούτε λίγο ούτε πολύ τον δήμο ότι «εγκατέλειψε» τους πυροσβέστες. Δηλώσεις που πολλοί εξέλαβαν ως επίθεση στις δημοτικές αρχές.

Fires in Encino right now. Crazy scenes, everyone close to this please evacuate. #CaliforniaOnFire #PalisadesFire pic.twitter.com/ZvCIHVY7EX