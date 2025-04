Europol: Συντονισμένη επιχείρηση κατά της στρατολόγησης παιδιών από το οργανωμένο έγκλημα

Συντονισμένη πολυεθνική επιχείρηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εγκληματικών συμμοριών που στρατολογούν παιδιά για τη διάπραξη βίαιων εγκλημάτων ανακοίνωσε ότι ξεκινά η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, η Europol.

Συγκεκριμένα, οι συμμορίες χρησιμοποιούν κωδικοποιημένη γλώσσα στα κοινωνικά δίκτυα και στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για να εντοπίσουν και να στρατολογήσουν ανήλικους με την υπόσχεση μεγάλων χρηματικών ποσών, προειδοποιεί η Europol.

Όταν στρατολογηθούν, τα παιδιά χρησιμοποιούνται από τις συμμορίες για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από τη διακίνηση ναρκωτικών, τη βίαιη εκβίαση μέχρι τις δολοφονίες έναντι αμοιβής.

Η τακτική αυτή επιτρέπει στα μεγαλύτερης ηλικίας μέλη των συμμοριών να αναθέτουν αλλού τις βρώμικες δουλειές για να μένουν τα ίδια έξω από το στόχαστρο των δυνάμεων της τάξης.

Η επιχείρηση συντονισμού ονομάζεται GRIMM και στο πλαίσιό της η υπηρεσία θα συνεργασθεί με τις τεχνολογικές εταιρείες για τον εντοπισμό των προσπαθειών στρατολόγησης νέων μέσω των κοινωνικών δικτύων και των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Organised crime groups are increasingly recruiting young people to commit violence-on-demand.



Led by Sweden and supported by Europol, OTF GRIMM brings together law enforcement from 8 countries to disrupt violence-as-a-service networks.



👉 📖 Learn more: https://t.co/XErReZnk7X pic.twitter.com/WwkcM4eXrX