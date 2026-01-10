O Ρεζά Παχλεβί ήταν μόλις 16 ετών όταν η επανάσταση του 1979 στο Ιράν ανέτρεψε την 40χρονη διακυβέρνηση του πατέρα του. Ο μεγαλύτερος γιος του Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί, ήταν ο πρώτος στη σειρά διαδοχής που κληρονόμησε την πλούσια σε πετρέλαιο χιλιάδων ετών αυτοκρατορία.

Τώρα, στην ηλικία των 65 ετών, σχεδόν μισό αιώνα μετά την απώλεια του δικαιώματός του από την κληρονομία, η αναμονή μπορεί να φτάνει στο τέλος της.

Οι διαμαρτυρίες της Πέμπτης ήταν το αποκορύφωμα ημερών διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στην Τεχεράνη, κατά της οικονομικής κατάστασης, γρήγορα ωστόσο απέκτησαν αντικαθεστωτικό χαρακτήρα. Ο Παχλαβί, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ, έχει επιδιώξει να τοποθετηθεί ως ντε φάκτο ηγέτης.

Συμμαχία ή ρήξη;

Σύμμαχος του Ισραήλ την εποχή του Σάχη, το Ιράν μετατράπηκε μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979 σε υπ΄αριθμόν 1 εχθρό του εβραϊκού κράτους. Κατά τα τελευταία χρόνια, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπήρξε ο πιο γνωστός υποστηρικτής του Ρεζά Παχλεβί, σε μια συμμαχία που έχει πολώσει τους Ιρανούς, ιδιαίτερα όταν οι ισραηλινές επιδρομές έπληξαν περιοχές του Ιράν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ των δύο χωρών τον περασμένο Ιούνιο.

Η απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ίσως ενεργοποίησε την αντιπολίτευση, η οποία άρχισε να πιστεύει σε έναν γρήγορο αποκεφαλισμό του καθεστώτος. Πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν διαδηλωτή να αλλάζει το όνομα ενός δρόμου σε «Οδός Τραμπ».

Αλλά οι αναλυτές λένε ότι αυτές οι ελπίδες είναι άστοχες. Ο Τραμπ «ζυγίζει τις επιλογές του και δεν έχει καμία επιθυμία να προσδώσει αξιοπιστία σε κάποιον, πριν αποδείξει ότι το αξίζει», δήλωσε ο Αζίζι.

Από αδιέξοδο σε... αδιέξοδο

Ο Παχλεβί δεν έχει δεσμευτεί για ανάμειξή του στη μάχη. Έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να ηγηθεί του Ιράν σε μια μεταβατική περίοδο σε περίπτωση που οι διαδηλωτές καταφέρουν να εκδιώξουν το καθεστώς . Αλλά δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες για τα σχέδιά του και οι επικριτές του λένε ότι η απειρία του μπορεί σύντομα να στραφεί εναντίον του.

«Η συσπείρωση γύρω από τον Παχλεβί είναι το πιο σίγουρο σημάδι ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν φαίνεται να έχει φτάσει σε αδιέξοδο», λένε οι αναλυτές. Η οικονομία της έχει πληγεί από χρόνια διαφθοράς και κυρώσεων και έχει αγωνιστεί να αποτινάξει το καθεστώς του παρία παρά τις προσπάθειες μιας σειράς μεταρρυθμιστικών κυβερνήσεων. Οι νέοι έχουν ταλαιπωρηθεί από τη συντηρητική διακυβέρνηση και την καταστολή των πολιτικών ελευθεριών.

«Οι Ιρανοί δεν επιλέγουν τον Παχλεβί επειδή είναι παρών, αλλά επειδή είναι απελπισμένοι», είπε ο Νασρ.

Ο Παχλεβί εκμεταλλεύεται τη νοσταλγία για την εποχή πριν από την Ισλαμική Δημοκρατία. «Πολλοί μεγαλύτεροι σε ηλικία Ιρανοί θυμούνται την ημέρα που γεννήθηκα και τι εθνική φρενίτιδα επικρατούσε», δήλωσε στην Wall Street Journal αυτή την εβδομάδα, προσθέτοντας: «Τώρα στην ηλικία των 65 ετών, οι νέοι Ιρανοί με αποκαλούν πατέρα. Και αυτό είναι το καλύτερο πράγμα».