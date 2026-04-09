ΕΤΑΑ: 5 δισ. ευρώ σε οικονομίες που επλήγησαν από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να διαθέσει πέντε δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 σε χώρες και εδάφη που πλήττονται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στην πρώτη γραμμή των οποίων είναι το Ιράκ, η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Δυτική Όχθη και η Γάζα.

"Ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος της σύγκρουσης είναι ήδη αισθητός" σε αρκετές χώρες, αναφέρει το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε ανακοίνωση, επικαλούμενο "διαταράξεις στις εμπορικές οδούς, σοκ στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες, υποχώρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και πολύ μεγαλύτερα κόστη για τον πληθυσμό".

Η ΕΤΑΑ /EBRD ιδρύθηκε το 1991 για να βοηθήσει τις χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ να περάσουν σε μια οικονομία της αγοράς. Έκτοτε επέκτεινε την περίμετρό της για να συμπεριλάβει χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και της κεντρικής Ασίας, της βόρειας και της υποσαχάρειας Αφρικής.

Η ΕΤΑΑ θα προσφέρει επίσης την υποστήριξή της σε "μια πρώτη ομάδα γειτονικών χωρών που έχουν πληγεί", όπως η Αίγυπτος, η Τουρκία, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν.

Δηλώνει επίσης έτοιμη να βοηθήσει "όλες τις άλλες οικονομίες των πληγεισών χωρών (της περιμέτρου της) από τα ευρύτερα προβλήματα οικονομικής ασφάλειας, καθώς και από τις αναδυόμενες μακροοικονομικές συνέπειες".

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, έλαβε νέα τροπή χθες, Τετάρτη, με την ανακοίνωση μιας εκεχειρίας μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης. Ωστόσο, οι ισραηλινές επιθέσεις που συνεχίζονται στον Λίβανο εγείρουν αμφιβολίες για το εάν η εκεχειρία θα αντέξει.

"Το μέγεθος των συνεπειών θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες", σύμφωνα με την ΕΤΑΑ, η οποία είχε ήδη προειδοποιήσει στα τέλη Μαρτίου για το γεγονός ότι παρατεινόμενη τιμή ενός βαρελιού πετρελαίου στα 100 δολάρια εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα σταματούσε την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη ενισχύοντας τον πληθωρισμό.

Η υποστήριξη που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΤΑΑ αναμένεται να "προσφέρει άμεση ανακούφιση στηρίζοντας την οικονομική δραστηριότητα, ενθαρρύνοντας τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και διασφαλίζοντας τη συνέχεια των βασικών υπηρεσιών" πριν "τεθούν οι βάσεις της ανάπτυξης και μιας βιώσιμης ανάκαμψης των οικονομιών που επλήγησαν".

Η τράπεζα δηλώνει ότι "θα εργαστεί σε στενό συντονισμό με τις κυβερνήσεις, τους δωρητές, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους οργανισμούς χρηματοδότησης της ανάπτυξης και θα επιδιώξει να κινητοποιήσει την υποστήριξη των δωρητών".

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και να οδηγήσει 45 εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας, προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

