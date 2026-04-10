Τα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία γίνονται λίγο ταραγμένα

Στην αναζωπύρωση των διεκδικητικών βλέψεων απέναντι στην Ελλάδα προσανατολίζεται εμπράκτως η Τουρκία, αφότου επέλθει το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Επιστέγασμα των «κυκλωτικών» κινήσεων ήταν η ανακοίνωση για τους Μουφτήδες, με την οποία αμφισβητεί για μια ακόμη φορά τη Συνθήκη της Λωζάννης.

Το πράττει αφενός με την αμφισβήτηση των διαδικασιών εκλογής τους, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι η διαδικασία Μουφτή που επιβλήθηκε στο Διδυμότειχο χωρίς διαβούλευση με εκπροσώπους και φορείς της «Τουρκικής Μειονότητας» της Δυτικής Θράκης, «επιχειρείται τώρα στις επαρχίες Ροδόπης και Ξάνθης».

Αφετέρου με την αναφορά σε «Τουρκική Μειονότητα» της Δυτικής Θράκης, της οποίας την προστασία των δικαιωμάτων θα παρακολουθεί στενά, για να αντιμετωπισθούν οι… καταπιεστικές πρακτικές που υφίστανται από την Ελλάδα!

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε ότι η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης δεν είναι εθνική, είναι θρησκευτική, και η Συνθήκη καθορίζει το νομικό της καθεστώς. Παράλληλα δεν προβλέπει εκλογή Μουφτήδων από τη Μειονότητα, καθότι αυτοί έχουν δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες.

Παρά την περίοδο των «ήρεμων νερών» στην οποία υποτίθεται αποσκοπούν και οι δυο πλευρές, η Τουρκία:

Απέστειλε έξι μαχητικά F-16 στα Κατεχόμενα. Η ανάπτυξη έγινε για να διασφαλιστεί η «ασφάλεια της τουρκικής κοινότητας και της ΤΔΒΚ (του ψευδοκράτους). Υποστήριξε δε, ότι η κίνηση αφορά στην ασφάλεια όλης της Κύπρου (ουσιαστικά ήταν απάντηση στην αποστολή φρεγατών και αεροσκαφών εκ μέρους της Ελλάδας και της Ε.Ε.).

Η Ελλάδα και η Κύπρος χαρακτήρισαν την κίνηση ως παράνομη και επικοινωνιακή, ενώ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε πως ό,τι και να φέρει η Τουρκία, δεν παύει να είναι κατοχική δύναμη.

Αντέδρασε έντονα στην ανάπτυξη των Patriot στην Κάρπαθο, χαρακτηρίζοντας την ως παράνομη και παραβίαση του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Κατηγόρησε την Ελλάδα, ότι εκμεταλλεύεται τον πόλεμο Ιράν - Ισραήλ και ΗΠΑ για να δημιουργήσει νέα δεδομένα και να… δηλητηριάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις! Εξ αυτού, απέστειλε επιστολές διαμαρτυρίας σε ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, προσπαθώντας να δώσει διεθνή διάσταση στο θέμα.

Φυσικά, επανήλθαν προσφάτως οι παραβιάσεις στο Αιγαίο, ενώ τον Φεβρουάριο εξέδωσε δύο NAVTEX με ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια χρόνου. Στην πρώτη η Άγκυρα αξιώνει από την Ελλάδα να συντονίζει αυτή όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες σε περιοχές ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, στις οποίες ισχυρίζεται ότι έχει υφαλοκρηπίδα (κοντά το μισό Αιγαίο). Στη δεύτερη ζητά πάλι αφοπλισμό των νησιών.

Παράλληλα τον Φεβρουάριο με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ αμφισβητεί τις θαλάσσιες αξιώσεις της Ελλάδας, την οποία κατηγορεί για επιλεκτική ερμηνεία του Δικαίου της Θάλασσας.

Αλλά δεν είναι μόνο η Ελλάδα στόχος διαμαρτυρίας. Με NAVTEX εξέφρασε τη δυσφορία της για τη μεγάλη γαλλική άσκηση στην περιοχή, στην οποία πήρε μέρος και το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Την χαρακτήρισε ως προκλητική και ως μέρος της ευρύτερης ελληνογαλλικής και ευρωπαϊκής συμμαχίας εναντίον της!

Να σημειωθεί ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο αναπτύχθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο, νότια και νοτιοδυτικά της Κύπρου, προκειμένου να λειτουργήσει ως αντιαεροπορική και αντιπυραυλική ασπίδα προστασίας της Κύπρου, μετά τις ιρανικές επιθέσεις με drone στη βρετανική βάση.

Τα «ήρεμα νερά» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν έχουν γίνει τρικυμιώδη, αλλά σίγουρα έγιναν ολίγον ταραγμένα. Ο διάλογος δεν έχει σταματήσει, ούτε η συνεργασία σε θέματα χαμηλής πολιτικής, όπως η οικονομική συνεργασία, ο τουρισμός, το περιβάλλον και η μετανάστευση (αν και το τελευταίο μπορεί με βάση τις σκοπιμότητες, τις ανάγκες και την πίεση που δέχεται η Τουρκία, να αντιστραφεί απότομα, όπως έγινε με την υβριδική εισβολή στον Έβρο το 2020).

Οι αναζωπυρωμένες αντιδράσεις της γειτονικής χώρας πηγάζουν από το γεγονός ότι παρότι διατηρεί επιρροή στην Αφρική και τη Συρία, βλέπει να αυξάνονται οι εντάσεις τις οποίες δεν ελέγχει. Βλέπει επίσης να αυξάνεται ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας, ενώ η στρατηγική της αυτονομία και ο ρόλος του επιτήδειου ουδέτερου δεν αποδίδουν τους καρπούς που ανέμενε.

Η Ελλάδα στη νέα εποχή αναβαθμίζεται με το εξοπλιστικό της πρόγραμμα (κάτι που δεν έχει γίνει συνείδηση, είναι ότι η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις δυο - τρεις ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρώπης!).

Παράλληλα, αυξάνει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα όντας πύλη του αμερικανικού LNG για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, με την εγχώρια βιομηχανία καθώς η νέα στρατηγική θέλει το 25% της αξίας των εξοπλιστικών να παράγεται στην Ελλάδα, και με τις επενδύσεις σε πολεμική τεχνολογία όπως τα drones. Σε αυτά προστίθενται και η γεωπολιτική ενδυνάμωση με συνεργασίες, όπως αυτές με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τη Γαλλία (παρόλη την «πρόβλεψη» Τσίπρα ότι θα έρχονταν φέρετρα Ελλήνων στρατιωτών από τη ζώνη του Σαχέλ).

Αυτή η αναβάθμιση της χώρας μας δυσαρεστεί την Τουρκία και την ωθεί να ταράζει τα νερά.