Νέο παραλήρημα Ερντογάν: Ξέρουμε ποιος έχει εξαπολύσει την Ελλάδα εναντίον μας

Τις απειλές εναντίον της Ελλάδας συνεχίζει ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος κατά την ομιλία του στην τουρκική Εθνοσυνέλευση το Σάββατο, καταφέρθηκε κατά των ΗΠΑ που, όπως ισχυρίστηκε, «ενθαρρύνουν την Αθήνα».

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος έχει εξαπολύσει την Ελλάδα εναντίον μας μετά από 100 χρόνια και λέμε με κάθε ευκαιρία ότι γνωρίζουμε το παιχνίδι που παίζεται... Η Τουρκία δεν αποδέχεται την απόφαση των ΗΠΑ να άρει το εμπάργκο όπλων στην ελληνοκυπριακή διοίκηση στη “νότια Κύπρο”» είπε αρχικά ο Ερντογάν.

Ισχυρίστηκε πως «η ενθάρρυνση που δείχνουν οι ΗΠΑ προς την Ελλάδα, η οποία εξοπλίζει το νησί με μη στρατιωτικό καθεστώς στο Αιγαίο, έρχεται σε αντίθεση με κάθε λογική, πεποίθηση και ιδέα περί συμμαχίας», ενώ κάλεσε την Ελλάδα να αποφύγει τις προκλήσεις που θα οδηγήσουν την ίδια και τον λαό της στην καταστροφή».

Encouragement shown to Greece, which is arming island with non-military status in Aegean, goes against all reason, belief, contradictions idea of alliance: Turkish president