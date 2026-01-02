Ερντογάν: Τηλεφωνική επικοινωνία με Τραμπ τη Δευτέρα για Ουκρανία και Γάζα (vid)

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα, προκειμένου να συζητήσουν τις προσπάθειες για ειρήνη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς και θέματα που αφορούν τη Γάζα.

«Θα έχουμε μια ακόμη επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα», ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στον διαμεσολαβητικό ρόλο της Άγκυρας στον πόλεμο στην Ουκρανία και το παλαιστινιακό.

President Erdogan:



As you know, I am currently holding meetings with Mr. Putin, Mr. Zelenskyy, Mr. Trump, and the leaders of European countries. This week, there will be another summit in Paris, called the Coalition of the Willing. My Foreign Minister will attend on my… pic.twitter.com/wyIMP10ut0 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 2, 2026

«Οι συναντήσεις μου με τον κ. Πούτιν, τον κ. Ζελένσκι και τον κ. Τραμπ συνεχίζονται», σημείωσε.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, ο Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, θα συμμετάσχει τις επόμενες ημέρες σε σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι, μιας ομάδας κρατών που υποστηρίζουν την Ουκρανία.