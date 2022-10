Ερντογάν: Στόχος μας να σταματήσει άμεσα η αιματοχυσία στην Ουκρανία

Στην ομιλία του στη σύνοδο της CICA που διεξάγεται στην Αστάνα ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία και στο πόσο σημαντικό είναι να λήξει όσο πιο σύντομα γίνεται.

«Πιστεύουμε ότι η αρχιτεκτονική της παγκόσμιας ασφάλειας πρέπει να διαμορφωθεί με μια πιο δίκαιη, ίση και αντιπροσωπευτική κατανόηση», ανέφερε αρχικά.

Σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ερντογάν είπε ότι «στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η αιματοχυσία θα σταματήσει το συντομότερο δυνατό, διατηρώντας τη δυναμική που αποκτήθηκε παρά τις δυσκολίες στο πεδίο της μάχης».



«Οι σχηματισμοί που βοηθούν τρομοκρατικές οργανώσεις, συμμετέχουν σε δραστηριότητες προπαγάνδας, χρηματοδότησης και στρατολόγησης θα πρέπει να αποτραπούν χωρίς καμία διάκριση», είπε ο Πρόεδρος Ερντογάν.

Εν συνεχεία, τόνισε ότι «ως Τουρκία, ενθαρρύνουμε τους διαδρόμους μεταφορών και υποστηρίζουμε την αναζωογόνηση του σύγχρονου Δρόμου του Μεταξιού που συνδέει την Ασία και την Ευρώπη».

Καταλήγοντας, τόνισε και πάλι ότι «στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας μπορεί να επιτευχθεί μια δίκαιη ειρήνη μέσω της διπλωματίας και δεν θα υπάρχουν νικητές και ηττημένοι σε μια δίκαιη ειρήνη».

Η 6η Σύνοδος της «Διάσκεψης για την αλληλεπίδραση και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Ασία», γνωστής ως CICA (Conference on Interaction and Confidence – Building Measures in Asia) πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Αστάνα του Καζακστάν, «με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία και τη μεγάλη όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών σε όλο τον πλανήτη».

Στην CICA συμμετέχουν συνολικά 27 κράτη, μεταξύ των οποίων είναι επίσης οι Κίνα, Αίγυπτος, Ισραήλ, Νότια Κορέα, Ινδία.