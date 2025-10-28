Ερντογάν σε νέα μονάδα παραγωγής αρμάτων μάχης: Η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε δύναμη στο τομέα της Άμυνας

H Τουρκία έχει εξελιχθεί αναμφισβήτητα σε δύναμη στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής αρμάτων μάχης νέας γενιά της BMC στην επαρχία Καχραμανκαζάν της Άγκυρας, στο πλαίσιο της οποίας παραδόθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας τα τρία πρώτα τουρκικής κατασκευής άρματα μάχης Altay.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος αυτό είναι αποτέλεσμα δύο δεκαετιών συστηματικής επένδυσης, επιμονής και στρατηγικής δουλειάς, προσθέτοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει να ενισχύει τη στρατιωτική της αποτρεπτική ισχύ και να συμβάλλει στην παγκόσμια ειρήνη.

«Συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία με τα υπερσύγχρονα οχήματά μας, στον αέρα, στη στεριά και στη θάλασσα. Δεν είμαστε πια ένα κράτος που ακολουθεί άλλους· είμαστε ένα κράτος που το ακολουθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Hedeflerimize giden yolda önümüze çıkan ve çıkartılan engeller bizi sadece yavaşlatır, belki biraz geciktirir ama menzile varmamıza asla mâni olamaz.



Ya bir yol bulur ya bir yol açar, eninde sonunda hedeflediğimiz yere ulaşırız. pic.twitter.com/xp0LQQM08a — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 28, 2025

Ο Τούρκος πρόεδρος, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας (SSM) Χαλούκ Γκιουργκούν, καθώς και ανώτατους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους, παρευρέθηκαν στα εγκαίνια της νέας εγκατάστασης της BMC.

Στην τελετή παρέστη επίσης ο υπουργός Άμυνας του Κατάρ, Σεΐχης Σαούντ μπιν Αμπντουραχμάν μπιν Χασάν μπιν Αλί Αλ-Θάνι.

Όπως αναφέρει η Hurriyet, η νέα υπερσύγχρονη μονάδα θεωρείται πλέον κομβικό κέντρο για την παραγωγή των πιο προηγμένων τεθωρακισμένων οχημάτων και αρμάτων μάχης της Τουρκίας. Θα αποτελέσει επίσης τη βασική γραμμή παραγωγής τόσο για τα εγχώρια άρματα Altay όσο και για τα νέα τεθωρακισμένα Altuğ, τα οποία αναμένεται να παραδίδονται με ρυθμό οκτώ τον μήνα στις Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας.

«Σήμερα είμαστε υπερήφανοι και συγκινημένοι για την πρόοδο της αμυντικής μας βιομηχανίας», ανέφερε ο Ερντογάν, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συνέβαλαν στην ανάπτυξη των εγχώριων αρμάτων Altay.