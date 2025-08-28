Ερντογάν σε Ζελένσκι: Η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη (28/8), ότι η Άγκυρα συνεχίζει τις προσπάθειές της για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης και ότι, με την εδραίωσή της θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να πραγματοποιηθούν υψηλού επιπέδου επαφές που θα ανοίξουν τον δρόμο για την ειρήνη.

Υποστήριξε ότι είναι δυνατή μια δίκαιη λύση στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ότι πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ζελένκσι ανέφερε ότι συζήτησε τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και ότι όλες οι εγγυήσεις θα καταγραφούν σε χαρτί την επόμενη εβδομάδα.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν με ενημέρωσε ότι εμπλέκει τον υπουργό Άμυνας στη διαδικασία για να διερευνηθεί πώς η Τουρκία μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας, ιδίως στη Μαύρη Θάλασσα», ανέφερε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία έπληξε μια τουρκική επιχείρηση, την Πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν, την αντιπροσωπεία της ΕΕ, το Βρετανικό Συμβούλιο και κατοικημένες περιοχές στην πρωτεύουσα Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας.