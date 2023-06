Ερντογάν προς Μισέλ: Εμμένει σε ένταξη στην ΕΕ - «Παίζει το χαρτί» του μεταναστευτικού

Σε «πλήρη ένταξη» στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να επιμένει ο Ταγίπ Ερντογάν, παρά τα αντίθετα μηνύματα από τις Βρυξέλλες, «παίζοντας και το χαρτί» του μεταναστευτικού.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, τηλεφώνησε στον Ερντογάν για να τον συγχαρεί για την επανεκλογή του στην Προεδρία.

Στη συνομιλία τους, αξιολογήθηκαν και περιφερειακά ζητήματα, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «στο πλαίσιο της πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, που έχει μεγάλη στρατηγική αξία για την Ευρώπη, είναι απαραίτητο να ενταθούν οι επαφές σε όλα τα επίπεδα με συγκεκριμένη και θετική ατζέντα».

«Τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας στους τομείς της επικαιροποίησης της Τελωνειακής Ένωσης, της εξασφάλισης της απελευθέρωσης των θεωρήσεων (βίζα), της διαχείρισης του μεταναστευτικού και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η δίκαιη μεταχείριση της Τουρκίας και η υποστήριξη της προοπτικής πλήρους ένταξης θα ανοίξουν νέους ορίζοντες στις σχέσεις (των δύο πλευρών» σημειώνεται.

